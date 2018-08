Colas para fotografiarse con Revilla

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha recibido este domingo en la entrada de la sede del Gobierno regional a cientos de personas, llegadas de todos los puntos de España pero también de la región, que han hecho cola para poder conocer, saludar o hacerse una foto con el político cántabro, que también ha firmado libros, recibido algún obsequio e incluso atendido algunas peticiones.

Han sido cerca de medio millar las personas que han acudido a la convocatoria de 'puertas abiertas' que el propio Revilla anunció el pasado martes a través de sus redes sociales para recibir hoy, entre las 9.00 y las 13.00 horas, a quienes quisieran saludarle o hacerse una foto con él.

A las nueve de la mañana, tal y como anunció, Revilla ha salido a la puerta de la sede de Peña Herbosa, donde ya había gente esperando, no eran muchos en ese primer momento, algo más de una decena, pero el goteo de personas ha sido constante y a media mañana ya había haciendo cola casi un centenar de personas.

Hasta pasada la una del mediodía, el presidente ha recibido a todas las personas que se han acercado al Gobierno, la mayoría de fuera de la comunidad pero también cántabros que querían conocerle en persona o hacerle alguna petición.

Solo una persona ha acudido a protestar, una mujer de Los Corrales de Buelna afectada por una enfermedad autoinmune, que ya estuvo durante semanas protestando en la entrada del Gobierno y a quien Revilla ya recibió.

Esta mujer quiere que la Consejería de Sanidad le devuelva los 40.000 euros que se gastó en acudir a Navarra para ser diagnosticada en la sanidad privada porque en Valdecilla le dieron el alta sin diagnóstico ni tratamiento.

FOTOS, FIRMAS DE LIBROS Y OBSEQUIOS

Revilla ha salido a las nueve en punto de la mañana y ha empezado a recibir a todos los que allí esperaban, quienes se han fotografiado con él, le han pedido firmar sus libros, le han entregado algún obsequio y también ha habido quienes acudían con alguna petición.

La mayor parte de las personas que han acudido a la convocatoria del presidente regional han sido de fuera de la región y que se encontraban en Cantabria de vacaciones o por motivos laborales o familiares, pero también ha habido cántabros que se han acercado.

En este caso, algunos han ido para poder ver en persona a Miguel Ángel Revilla pero otros lo han hecho para trasladarle alguna petición, como un hombre que le ha pedido que se reúna con la asociación nacional Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), así como con su hija que padece sensibilidad química múltiple de grado cuatro y electrosensibilidad severa.

Este hombre ha solicitado a Revilla que reciba a su hija para que conozca su situación y cómo vive, en Madrid porque en Cantabria "no hay" ningún sitio preparado para atenderla, a pesar de que, además de ella, en la comunidad hay "otro de los casos más severos" de esta enfermedad en el país.

A la salida, ha indicado a los medios que el presidente le ha asegurado que va a "atender y recibir a mi hija" para que ella misma le pueda trasladar la gravedad de su padecimiento, por lo que ha salido "muy contento" de su encuentro con Revilla.

Este hombre ha sido el segundo en ser recibido por Revilla ya que la primera ha sido una mujer natural de Estonia y afincada con su familia en la localidad de Coo, en Los Corrales de Buelna, donde realizan retiros de resiliencia y para ayudar a la gente a dejar de fumar, beber alcohol o las drogas.

Esta mujer, Rhea Sivi, ha indicado a Revilla que ella y su familia son "más cántabros que muchos de aquí" ya que han elegido vivir en esta región, en concreto en un "pequeño pueblo" en el que residen desde el año 2000, y además, con su labor, traen a la comunidad a muchas personas del extranjero.

LLEGADOS DE TODOS LOS PUNTOS DE ESPAÑA

Después, la mayor parte de la gente que ha ido saludando al jefe del Ejecutivo cántabro ha sido de fuera de la comunidad autónoma. Una pareja de Madrid, que quería poder "dar la mano" a Revilla porque es "un hombre muy campechano y buen político en comparación con lo que hay por ahí"; o una pareja de Ferrol que le traída como obsequio una botella de vino y quería saludarle por ser "tan buen paisano".

De Cantabria, han sido varios los que han acudido, algunos para que el presidente les firmase su último y quinto libro, 'Sin Censuras', algo a lo que también venían personas de otros lugares, como tres vecinos de Burgos; otros para poder conocerle en persona o hacerse una foto con él; o con otras intenciones, como una mujer que venía a traerle una novela que ella había escrito para ver "si me la puede patrocinar igual de bien que las anchoas".

Un joven de Murcia que se encuentra sustituyendo al secretario judicial de Reinosa había bajado a primera hora de la mañana a Santander para poder conocer a Revilla, quien le cae "bien" y considera "buena gente" por lo que le ve en sus apariciones en programas de televisión.

Otro joven llegado de Valencia, una pareja de Valladolid... han sido muchos los que han querido conocer en persona a Miguel Ángel Revilla, el "único político con que quiero sacarme una foto", le han dicho varios, otros le han pedido que "no cambie", y también muchos le han solicitado que se presente a las elecciones nacionales.

REVILLA, "HALAGADO Y AGRADECIDO"

Ante las innumerables muestras de cariño recibidas por parte de los asistentes, Revilla ha manifestado sentirse "halagado" y "agradecido" a todos lo que se han acercado a las puertas del Gobierno.

"Muchos me han dicho que han venido aquí por me ven en la tele hablando de Cantabria", ha destacado el presidente en declaraciones a la prensa, a quien ha indicado que diariamente muchas personas se acercan a la sede de Ejecutivo a conocerle o hacerse una foto con él y le "duele" que "muchas veces" no les puede recibir porque su agenda no se lo permite.

Por ello, ha indicado, "se me ocurrió el otro día --anunció la jornada de puertas abiertas el pasado martes a través de sus cuentas de Facebook y Twitter-- recibir a la gente este domingo, porque como yo vengo los domingos y como aquí no hay actividad".

Pero esta convocatoria de Revilla para recibir a la gente que quisiera conocerle ha recibido críticas por parte la oposición, algo que al presidente le ha dejado "alucinado por las cosas que dicen". "Yo no tengo un máster falso, yo no he robado en mi vida, vengo a trabajar y lo haré mejor o peor pero siempre con la mejor intención del mundo y Cantabria creo que no va mal", ha dicho.

"Sé que la oposición tiene que hacer su trabajo, pero creo que con esto se equivocan", ha opinado, porque ha asegurado que hace esto --recibir a la gente-- "no por protagonismo sino por ser educado" con todos los que quieren saludarle y que vienen a esta tierra por haberle visto en la tele hablando de Cantabria algo que, ha enfatizado, "me llena de orgullo".

Revilla se ha preguntado si quizás a la oposición le "preocupa que la gente me conozca". "La gente me quiere y se quiere hacer fotos conmigo y yo soy tan raro que me gusta que me quieran y que me saluden. Me encanta y en general la gente casi nunca me dice cosas negativas por lo que yo voy por la calle feliz de encontrarme con la gente", ha apostillado.

"Alguno tiene que salir por la puerta de atrás, yo no", ha añadido, al tiempo que ha indicado que a veces sí que se le puede acercar "alguno que no esté de acuerdo conmigo" pero "eso también es bueno", además "en general me siento muy querido aquí y en toda España".

El presidente regional ha lamentado que, con lo que dice la oposición, "parece que tenga que pedir perdón" por recibir a quienes quieren conocerle cuando "a las únicas que tendría que pedir perdón es a mi mujer y a mis hijas que están en la playa y yo no les acompaño y estoy aquí".