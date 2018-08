Frente opositor insta a venezolanos a seguir las protestas

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha autorizado la solicitud de extradición a ocho venezolanos presuntamente implicados en el supuesto atentado perpetrado el pasado 4 de agosto contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que residen en el extranjero.

Mientras, el opositor Frente Amplio Venezuela Libre instó hoy a los venezolanos a mantenerse "en pie de lucha" a través de la protesta no violenta para lograr la restitución de la democracia en el país y debilitar lo que considera una tiranía.



"Convocamos a la sociedad venezolana y a todos los sectores del país a mantenerse en pie de lucha y seguir alzando nuestra voz por el respeto de nuestros derechos a través de la protesta no violenta en todos los ámbitos y espacios posibles, a fin de contribuir con el debilitamiento de la tiranía", dice un comunicado del Frente.



La coalición, que agrupa a partidos opositores y organizaciones de variada índole y que hoy auspició una marcha de trabajadores de la salud que protestan desde hace 53 días, hace este llamamiento en medio de un escenario en el que en el país se registran pequeñas manifestaciones casi a diario por la crisis.



Las fallas de los servicios públicos, la escasez de medicinas, alimentos, repuestos para vehículos, dinero en efectivo y la hiperinflación son algunos de los motivos de estas protestas.



El Frente exhorta a la población a "exigir el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución, cuyos postulados -sostiene- han sido quebrantados".



"Estamos conscientes de la gravedad del momento de la vida nacional, por lo que abogamos para que esta crisis pueda ser resuelta a través de mecanismos que, amparados en la Constitución, permitan el restablecimiento inmediato de la paz social, la convivencia pacífica y el Estado de Derecho", dice el texto.



Asimismo, señala que a raíz del fallido atentado al presidente Nicolás Maduro ha habido un "incremento de la persecución, el encarcelamiento, la tortura y los tratos crueles e inhumanos infligidos a dirigentes de la oposición, a efectivos militares y ciudadanos contrarios al régimen de gobierno".



Prueba de esto, añade, es "la arbitraria e inconstitucional detención del diputado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Juan Requesens" y la del Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Pedro Zambrano y del General de División Alejandro Gámez, todos acusados por el atentado a Maduro.



El Frente se pronunció, igualmente, en contra de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo, entre las que está la reconversión monetaria con la que se le eliminarán cinco ceros a la moneda, lo que en su opinión solo servirá para profundizar la crisis.