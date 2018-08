El Gobierno italiano confirma la acogida de 20 migrantes del Aquarius

Italia ha aceptado acoger a 20 de los 141 migrantes y refugiados que llegaron el miércoles a Malta a bordo del barco de rescate 'Aquarius', a pesar de que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, había presumido públicamente de que su Gobierno no cedería a las presiones de otros países europeos para sumarse al acuerdo.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, anunció hoy que ha pedido a un barco de la Capitanía de Puerto italiana que rescató a 170 migrantes en aguas de Malta que contacte con este país para que se ocupe del desembarco.



Salvini había informado anoche de la existencia de un barco con 170 migrantes en dificultad que se encontraba en aguas maltesas y que era "acompañado" hacia aguas italianas" por las autoridades de Malta.

Petición a Malta



El ministro dijo posteriormente que, "sin que Interior fuese informado", un barco de la Capitanía de Puerto se hizo cargo del rescate de los 170 inmigrantes "que se encontraban aún en aguas de Malta".



"Los malteses ayer habían asumido la responsabilidad de una intervención para ayudar a un barco con 170 migrantes, como es justo, ya que estaban en sus aguas. Un barco había acudido a la zona, pero no prestó ayuda y se limitó a acompañar al barco a aguas italianas", dijo Salvini en una declaración enviada a los medios.



"He pedido al barco italiano que contacte con las autoridades maltesas, donde se produjo el rescate, para que dispongan de un puerto para el desembarco", agregó el ministro.



Por el momento, las autoridades maltesas no han respondido a este llamamiento.



Por otro lado, en Malta atracó ayer, tras el rechazo de Italia, el barco Aquarius que había rescatado a 141 migrantes y que llevaban cinco días esperando en el mar.



El Gobierno maltés explicó que permitió al Aquarius atracar en uno de sus puertos, a pesar de que "no tenía la obligación legal de hacerlo", tras llegar a un acuerdo con Francia, Alemania, España, Portugal y Luxemburgo para reubicar a los inmigrantes.



A última hora de ayer, Italia anunció que también acogerá a una parte de los mismos.