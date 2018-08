Podemos critica que el PSE no entre en el debate del Estatuto vasco

La diputada de Unidos Podemos y ex secretaria general de Podemos en Euskadi, Nagua Alba, ha censurado que PNV y EH Bildu se hayan "encerrado" en cuestiones identitarias en el debate sobre el nuevo estatuto vasco y que PSE-EE haya decidido "quedarse fuera del debate en una fase muy temprana". En este sentido, ha apostado por "un estatuto a cuatro", con un acuerdo entre PNV, EH Bildu, Unidos Podemos y PSE, porque "si no va a quedar cojo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, la diputada vasca ha explicado que el debate que se está desarrollando en Euskadi para diseñar un nuevo estatuto vasco se ve "con muchísimo interés" en la dirección estatal de Podemos porque "la cuestión de cómo organizamos el Estado para que satisfaga determinadas demandas de la ciudadanía vasca y catalana era un debate que estaba muy vigente en Podemos porque era una de nuestras banderas".

La exdirigente de Podemos en Euskadi ha criticado que PNV y EH Bildu, en "muchos momentos", se han "encerrado" en cuestiones que "sabían que iban a ser mucho más difíciles de trabajar en consenso, a través de amplios acuerdos, y desde un punto de vista muy identitario que podía dejar fuera a otras fuerzas políticas".

Asimismo, ha lamentado la actitud del PSE, al que ha censurado que se "encerrara en el 'no'" y se quedara "fuera desde una fase muy temprana del debate". "No sé si ha sido una deferencia con sus socios de Gobierno y no ha querido pelearse mucho, pero autoexcluirse de esa manera ha sido un error", ha apuntado.

Por su parte, ha reiterado la apuesta de su partido por "un estatuto a cuatro", con "mayores apoyos que el del 79", para lo que, según ha recordado, planteó evitar el "atasco", que finalmente se ha producido, trabajando con una "doble vía", por un lado abordar "puramente el Estatatuto" y paralelamente abrir una mesa para debatir sobre la cuestión territorial y formatos de consulta.

Alba ha dicho percibir, en las últimas semanas, "un giro" del PNV, que "ha pasado un poco de los maximalismos al posibilismo", aunque "veremos si este curso se puede seguir avanzando".

En cualquier caso, ha insistido en que su formación desea "un acuerdo amplio". Para ello, ve "muy necesaria" la presencia en ese acuerdo del PSE porque, aunque ha reconocido que el PP "no quiere saber nada del asunto", el resto de fuerzas con presencia en el Parlamento vasco "deberíamos ser todas partícipes del resultado que salga" porque va a ser "lo más representativo de la sociedad vasca", que también tiene que tener "un papel fundamental" y hacer sus aportaciones al nuevo texto.

"Si no, se va a quedar cojo, no va a ser, de verdad, la representación de los distintos sentires y demandas de la ciudadanía vasca que es especialmente plural y diversa, una riqueza que tiene que estar reflejada ahí", ha manifestado.

PILI ZABALA

Por otro lado, se ha referido al anuncio de la que fue candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, de abandonar la política y, tras defender que su elección fue "todo un acierto", ha valorado que ha aportado "muchísimo" y, sobre todo, "mucha humanidad".

En cualquier caso, ha dicho "comprender su decisión" porque "no estamos en política para perpetuarnos eternamente de un cargo a otro, sino para aportar y seguir con nuestras vidas". "Yo misma voy a estar en el Congreso esta legislatura y después no me voy a volver a presentar. Y creo que su sentir es parecido", ha concluido.