Maroto subraya que el nuevo PP está "desvinculado" de la corrupción

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha recalcado que la nueva dirección del Partido Popular que dirige Pablo Casado está "totalmente desvinculada" de los casos de corrupción que han afectado a la formación en el pasado. "Hemos pasado página por completo", ha enfatizado.

Así lo ha manifestado Maroto a Europa Press Televisión, en un momento en que están pendientes de juzgarse casos tan relevantes que han afectado a la formación como la segunda parte del 'caso Gürtel', el caso de la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, los llamados 'papeles de Bárcenas', la 'trama Púnica' o el 'caso Lezo'

El dirigente del PP ha asegurado que hubo "algunos sinvergüenzas" que estuvieron en el PP, pero la nueva dirección del partido no tiene nada que ver con "todo aquello" y no tiene que estar "sometida a las dificultades y a los inconvenientes de ese pasado" que, según ha dicho, "reprueban" y no les "vincula".

"La nueva dirección del PP por fin y con una sonrisa en la boca vamos a poder hacer lo que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer y es mirar para atrás y decir 'no tenemos nada que ver con estas personas, que los juzguen, que paguen las penas convenientes, en un momento en el que el Partido Popular ha pasado página por completo", ha abundado.

Maroto ha subrayado que el PP pueda hacer ahora "ese discurso desde el convencimiento" de que están "desvinculados" de esos casos de corrupción. "Y creo que era necesario que entrase oxígeno también en este ámbito en el PP, con un presidente que como él mismo recordaba, estaba en COU cuando estas pesonas estaban haciendo de las suyas", ha manifestado.

El responsable de Organización del PP ha señalado que Casado tiene "claro" que el PP ha "pasado página por completo" de "todo eso". "Está allí en el pasado como tiene el PSOE en su pasado muchas cosas y ahora también ha pasado página de ello", ha apostillado.

EL PSOE DE SÁNCHEZ, "PEOR" QUE EL DE ZAPATERO

Además, Maroto ha destacado que las encuestas que se están publicando estos últimos días --salvo la del CIS cuyo trabajo de campo se realizó cuando Mariano Rajoy seguía como presidente, según recuerdan en el PP-- recogen el impulso que ha supuesto la llegada de Pablo Casado a la dirección del PP, con un proyecto "regenerador", "ilusionante", "moderado" y "útil" a los españoles.

"Creo que hay muchísimas ganas de que el PP sea un proyecto de referencia, especialmente porque algo ha cambiado también y es que la izquierda nos ha vuelto a enseñar cuál es su modelo, y su modelo es el modelo de Pedro Sánchez, que se ha convertido ya en algo peor que Zapatero. Esto es increíble pero es cierto", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que estas pocas semanas han servido para visualizar que Sánchez hace "peores políticas" y "lo hace con peores socios". "Y los españoles están abriendo los ojos, incluso muchos que confiaron en él están diciendo 'a dónde nos va a llevar, qué es lo que va a hacer y qué va a ser de nosotros'", ha manifestado.