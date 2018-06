La Junta no dará ningún paso “por ahora” por Queipo de Llano

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, afirma que no se realizará ningún requerimiento a la hermandad de la Macarena para la retirada de los restos de Queipo de Llano “por ahora”.

La intención de la Junta de Andalucía es que los restos se retiren de la tumba sencillamente porqué así lo marca la ley

“Los servicios jurídicos de la Dirección de la Memoria Democrática están trabajando sobre una serie de informes, pero no se trata de un tema ni sencillo, ni que se vaya resolver en un corto plazo de tiempo”, asegura Jiménez Barrios a Viva Sevilla.

No obstante, el vicepresidente recuerda que “en todo momento la intención de la Junta es que los restos se retiren de la tumba sencillamente porqué así lo marca la ley”, aunque entiende que no es necesario que la administración andaluza deba dar el paso para que la hermandad “actúe por sí misma, puesto que es su propia responsabilidad cumplir con la ley”.

Aunque “no han hablado” con la cofradía, es conocedor que esta viene trabajando por motu propio desde hace un tiempo con sus propios servicios jurídicos para velar por la legislación de la memoria histórica, sin olvidar que la basílica “es un recinto privado”. Además, entiende que en el caso de existir la opción de trasladar los restos mortuorios a un futurible columbario sería “una solución”, pero que tendría que determinarlo la propia familia.

El Valle de los Caídos

La Junta de Andalucía no va a plantar las excavadoras en las puertas de la Macarena para sacar los restos de Queipo de Llano. No obstante, aboga por el diálogo y el consenso para encontrar una vía de solución ante un “problema sensible para la sociedad”. “Lo estamos viendo en los últimos días con el Valle de los Caídos”, advierte Jiménez Barrios. Un espinoso asunto que será abordado en la Mesa del Parlamento en los próximos días y que podría ir acompañado del que atañe a los restos de Queipo de Llano.