Fiscalía pide el ingreso en prisión para el guardia civil de La Manada

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Navarra que convoque una nueva vista para pedir el ingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada, ante el riesgo de fuga que se manifiesta en su intento de conseguir el pasaporte pese a la prohibición de salir de España.



La Fiscalía General del Estado ha informado de esta petición después de que la Fiscalía de Navarra haya recibido la comunicación de la Jefatura Superior de Policía en la que le informa de ese intento, que se produjo en la mañana del lunes 25, apenas tres días después de su puesta en libertad bajo fianza.



La Fiscalía solicitará la medida cautelar de ingreso en prisión ante el "riesgo de fuga" manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida "expresamente acordada" en el auto de que "no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro".



El Ministerio Público ha pedido también a la Sala que deduzca testimonio del auto en el que se estableció la medida cautelar de no obtención de nuevo pasaporte y de la comunicación de la Policía informando oficialmente del hecho al juzgado de guardia de Sevilla, por si los hechos pudieran ser constitutivos de un "posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa".



Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto con los otros miembros de La Manada, intentó obtener el pasaporte el pasado lunes, el mismo día que declaraba por primera vez ante el juzgado en Sevilla, pero su petición fue rechazada.



La jefa del equipo de expedición de esos documentos en la oficina de Tablada-Sevilla le comunicó la imposibilidad de hacer ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional, según la diligencia a la que ha tenido acceso Efe.



Guerrero había solicitado cita previa y acudió a la oficina a las 11.30 horas. Una hora después, se personó ante el juzgado de guardia para cumplir uno de los requisitos que le impuso la Audiencia de Navarra para salir en libertad provisional.



Su abogado, Jesús Pérez, ha explicado en declaraciones a Efe que su cliente fue a comisaría a consultar la caducidad de su pasaporte porque "no quería tener ni el más mínimo problema".



Sin embargo, ha señalado que su cliente "se presentó en la Policía informando de su situación y si debía hacer algo", ya que creía que tenía el pasaporte caducado pero "no lo sabía seguro y quería preguntar cómo debía actuar" e "incluso si tenían que quedárselo allí la Policía".



"Le informaron de que al estar caducado el pasaporte no tenía que hacer nada", ha asegurado el abogado, una situación que "se ha puesto en conocimiento del juzgado".



Antonio Manuel Guerrero se encuentra en libertad provisional desde el 22 de junio tras abonar la fianza de 6.000 euros que le impuso la Audiencia de Navarra para salir de prisión.



Como el resto de los condenados, debe comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia y así lo hizo el mismo lunes y ayer, miércoles, de forma que tendrá que volver a hacerlo mañana.