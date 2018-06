Ambrosio no contempla que Medina Azahara no sea reconocida por Unesco

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha reconocido hoy su “optimismo” ante las posibilidades que tiene ante la Unesco la ciudad de Medina Azahara, y ha añadido que no contempla “que en este momento haya algo que no haga posible que Córdoba cuente con esa declaración de patrimonio de la humanidad”.



En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa, que mañana viaja a Baréin para seguir el proceso de evaluación de la candidatura de Medina Azahara, ha afirmado que “las sensaciones son muy positivas”, según se desprenden de “las valoraciones que se han hecho con anterioridad a los informes que plantearon los profesionales de la Unesco”, en referencia al informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), que dio el visto bueno al monumento.



“Tenemos una opción, si bien hasta que llegue el momento no vamos a respirar tranquilamente”, ha confesado la regidora, que ha añadido, no obstante, que la delegación cordobesa viaja a Baréin “con un optimismo que se nota”.



Ha especificado que espera que a la vuelta de Baréin venga “con la declaración debajo del brazo”, y así Córdoba sea una de las pocas ciudades del mundo con tres títulos de patrimonio mundial -la Mezquita, el Centro Histórico y Medina Azahara- y uno de patrimonio inmaterial -la fiesta de los patios-.



No obstante, ha recordado que esa alegría viene con “un mensaje de confianza” hacia la Unesco y un “plus de responsabilidad”.



“La responsabilidad y el compromiso que asumimos con esa declaración no se va a ver defraudado en ningún momento”, ha asegurado Ambrosio, quien ha remarcado que Córdoba tiene “experiencia sobrada” en la conservación y el mantenimiento del patrimonio y en hacer de éste un activo para la propia ciudad.