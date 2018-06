De Arellano: La reforma de la financiación no admite más demoras

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, ha defendido que la reforma del modelo de financiación autonómica "no admite más demoras ni aplazamientos" porque Andalucía no puede "seguir soportando indefinidamente" la infrafinanciación de los servicios fundamentales.



"La gran prioridad en lo que resta de legislatura será iniciar la negociación, el diálogo respecto a la reforma del modelo, que no admite más demoras ni aplazamientos", ha dicho durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz para informar sobre las líneas de actuación de su departamento hasta el final de la legislatura.



Ha recordado que la única propuesta que hay sobre la mesa en estos momentos sobre la reforma del modelo es el documento que aprobó el Parlamento de Andalucía con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto Ciudadanos, y ha asegurado que éste es "perfectamente trasladable" al resto de comunidades autónomas.



"Esperemos que una vez que finalice la tramitación de los Presupuestos del Estado comencemos a abordar este asunto (con el Gobierno de la nación), que es de vital importancia para Andalucía", ha remarcado.