Cs presenta una moción para bajar los impuestos a la clase trabajadora

Frente a la subida de impuestos propuesta por Sánchez y sus socios de Podemos, Ciudadanos lleva al Parlamento Andaluz una moción que persigue "bajar los impuestos a la clase media y trabajadora andaluza que durante todos estos años ha sufrido la crisis". Así lo ha anunciado en un tuit el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, utilizando el hashtag de #PolíticaÚtil.

El objetivo es blindar a Andalucía de la subida de impuestos anunciada por el PSOE y sus socios de Podemos. Será nuestra hoja de ruta para la negociación de los presupuestos de 2019

Así, el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, ha informado sobre el contenido de la moción registrada en el Parlamento andaluz que presenta “una reforma fiscal profunda, valiente y posible”, que lo que pretende es “blindar a Andalucía de la subida de impuestos anunciada por el PSOE y sus socios de Podemos”. “Ciudadanos ha demostrado que cuando hemos bajado los impuestos ha crecido la recaudación, el empleo y la riqueza”, ha señalado Marín.

El líder de la formación naranja ha detallado que la moción contempla la reducción de un punto y medio más del IRPF “según se contempla en el acuerdo de investidura”, así como “seguir avanzando en la línea de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, facilitar la liquidación de los impuestos aumentando el tiempo para gestionarlo y volver a los gravámenes de 2012 en el impuesto de patrimonio, entre otras cuestiones”. “No queremos que se vuelvan a subir los impuestos a los andaluces”, ha manifestado Juan Marín, que cree que “los acuerdos bilaterales de Sánchez van a provocar un tsunami de consecuencias imprevisibles y que están dejando fuera de juego a Andalucía”.

El portavoz del Grupo parlamentario de Cs Andalucía ha explicado que esta moción “es la hoja de ruta para la negociación de los presupuestos de 2019”, y se ha mostrado sorprendido por las declaraciones del Consejero de Hacienda retrasando la negociación hasta después del verano. “Creemos que es una anomalía con respecto a los tres años anteriores y no sabemos qué intenciones encierra. No puede ser una excusa el no conocer el techo de gasto y las entregas a cuenta, ya que la Sra. Montero se ha sentado a negociar siempre sin tener esos indicadores”, ha concluido Marín.