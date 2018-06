La batalla del PP se libra en Andalucía

Algo más de 12.000 andaluces participarán en las primarias del PP que se celebrarán el 5 de julio y en las que se elegirá al candidato o los dos candidatos, de los seis que se presentan, que se enfrentarán en una última batalla por la presidencia del PP en el Congreso del partido los próximos 20 y 21 de julio.

Andalucía es la comunidad en la que el PP tiene más militantes, 169.602, que representan el 19,5% del total. Y de éstos, 12.119 se han inscrito para poder votar el próximo 5 de julio, lo que representa el 7,14% del censo.

En España serán 64.523 los que participarán en la votación del próximo 5 de julio, y militantes del PP-A serán, en este sentido, casi uno de cada 5. En Valencia, la segunda comunidad en la que el PP tiene más militantes, sólo votarán unos 7.300, y en Galicia, la tercera, el anuncio de Núñez Feijóo de que no participaría en un proceso en el que muchos lo daban por ganador, ha desincentivado la participación. Sólo votarán 4.222 gallegos.

No así en Castilla-La Mancha, donde María Dolores de Cospedal tiene su feudo, y donde se han inscrito para votar en las primarias unas 4.803 personas, el 9,28% del censo de militantes en esta comunidad, y un 30% más de los que se inscribieron en su día para las primarias autonómicas.

Falta de unidad

La unidad que se presume en Castilla-La Mancha a favor de la candidatura de María Dolores de Cospedal, en cualquier caso, nada tiene que ver con la polarización de las preferencias en Andalucía, donde el aparato se muestra muy dividido en sus apoyos.

La secretaria general del PP ha recibido para este proceso el apoyo explícito del exministro y exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido; del hasta ahora secretario de Estado de Seguridad, el que fuera alcalde de Córdoba José Antonio Nieto, y de José Enrique Fernández de Moya, exsecretario de Estado de Hacienda y exalcalde de Jaén.

Y su máxima rival, la exvicepresidenta de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, cuenta con el respaldo de la exministra onubense Fátima Báñez; el ex delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; los presidentes del PP de Málaga, Elías Bendodo, de Sevilla, Verónica Pérez y de Huelva, Miguel Ángel González, así como de la exalcaldesa de Málaga y exministra Celia Villalobos, además de un histórico como el exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y el aspirante a primer regidor de Sevilla, Beltrán Pérez.

La batalla que el PP libra en Andalucía para elegir al presidente del partido de la era post-Rajoy, de algún modo, es la misma, que ya enfrentó a María Dolores de Cospedal con Javier Arenas. En esa batalla, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, no quiere salir escaldado y está haciendo esfuerzos por no posicionarse a favor de ningún candidato. Aunque es obvio, y razonable, que tiene el suyo.

El proceso

Al Congreso del PP del 20 y 21 de julio sólo pueden llegar vivos, como mucho, dos de los aspirantes. Moreno, que ha estado y está cuestionado por algunos sectores del partido en una batalla territorial que parece no tener fin en Andalucía, se debate entre su amistad con Pablo Casado y su afinidad con Sáenz de Santamaría.

Su intención, según fuentes próximas al líder del PP-A, es esperar al corte del 5 de julio antes de tomar abiertamente partido por alguno de ellos. Probablemente, para no apoyar a uno que no luego no sea capaz de llegar al combate final.

De los seis aspirantes a presidir el PP (María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, José Manuel García-Margallo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes), sólo dos podrán plantear su candidatura en el Congreso del PP. Ello, siempre y cuando el que más apoyos obtenga en la votación del 5 de julio no consiga más del 50% de los votos y una diferencia con el segundo de más del 15%, en cuyo caso sólo se propondría una única candidatura al sometimiento del máximo órgano del PP.

Y los compromisarios

Los inscritos para participar en la votación del 5 de julio tendrán que cumplir una doble misión. La primera, reducir a un máximo de dos los candidatos a presidir el PP tras la marcha de Mariano Rajoy en el Congreso del partido que se celebrará el 20 y 21 de julio.

Y la segunda, elegir a 2.612 de los 3.134 compromisarios que participarán en dicho Congreso. Andalucía es la comunidad que más compromisarios aportará al Congreso, 543, que suman el 17,32% del total.