El 63% de empresas no encuentra perfiles para los puestos que oferta

El 63% de las empresas no encuentra candidatos con el perfil adecuado para los puestos que ofrecen. Ésta es una de las principales conclusiones del estudio sobre las Necesidades Laborales de las Empresas, impulsado por el foro Educa 2020, y elaborado por la firma demoscópica GAD3, con el patrocinio de la Fundación AXA, que este lunes se ha presentado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El informe, realizado a partir de más de 2.400 entrevistas a empresas de toda España, de las que un total de 338 fueron realizadas a sociedades andaluzas, arroja algunos datos sorprendentes, como el hecho de que lo que más demandan las empresas, en general, son titulados en Formación Profesional, un tipo de enseñanza que en España sigue arrastrando un estigma del que se deshizo hace ya tiempo en el resto de Europa.

En Andalucía, según explico el periodista Fernando Jáuregui, presidente del programa Educa 2020, los datos están invertidos y son más universitarios los que se demandan que profesionales formados en la FP. La diferencia, no obstante, es pequeña: 42,9% frente al 41,9%. Pero no ocurre necesariamente por que los universitarios se adapten mejor al perfil que requieren las empresas, sino tal vez por la percepción de que la universidad añade un valor extra a la formación. Sin embargo, eso entraña un riesgo, el de la sobrecualificación, que supone un despilfarro económico en la formación del profesional y una frustración por parte de éste, que no ve satisfechas sus expectativas laborales.

El informe de Educa 2020 muestra un panorama razonablemente optimista en el conjunto de España, que lo es más, incluso, en Andalucía. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, explicó que las empresas se encuentran actualmente en medio de un ciclo expansivo, con intención de generar empleo. Y eso se aprecia en los datos del estudio. El 49,8% de las empresas en Andalucía, prácticamente la mitad (en España es algo menos, el 47,1%) cree que contratará personal nuevo en los próximos meses. Y sólo el 5,7% (el 6% en España) piensa que tendrá que despedir plantilla.

Y, sin embargo, las empresas no encuentran a los candidatos adecuados para los puestos que ofrecen. Los técnicos especializados son los perfiles que a las empresas más les cuesta encontrar, un 59% en Andalucía frente al 65% de la media nacional. Y estos perfiles requieren de unas titulaciones universitarias y de FP, especialmente las tecnológicas. Las titulaciones universitarias más demandadas por las empresas son las ingenierías, incluida la informática, y las relacionadas con Economía y Empresa. Sin embargo, las carreras más demandadas son Derecho, ADE y Medicina.

Jáuregui llamó la atención sobre el desfase existente entre la formación que reciben los jóvenes y la que demandan los empresarios. "Hay un 38% de menores de 27 años en paro y el 63% de las empresas no encuentran candidatos para los puestos de trabajo que ofrecen. Alguien tiene que cambiar esto", advirtió.

La falta de experiencia y de competencias técnicas son las principales dificultades que encuentran las empresas en Andalucía a la hora de contratar. El 87% de las empresas analizadas en Andalucía asegura que el déficit educativo les obliga a invertir mucho tiempo y dinero en formar a sus trabajadores, tanto los universitarios como los de Formación Profesional.