Una médico denuncia al Ingesa al resbalar en sala partos y lesionarse

Una médico del Hospital Universitario de Ceuta ha presentado una denuncia contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo que gestiona la sanidad en Ceuta y en Melilla, al haber sufrido lesiones tras resbalar en la sala de partos y no reconocerle un derecho retributivo.



Según ha informado el Sindicato de Médicos de Ceuta en un comunicado, la denuncia que será tratada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 se ha interpuesto por denegar la consideración de accidente laboral a una médico especialista del Hospital Universitario a efectos retributivos.



La facultativa sufrió un accidente en el suelo mojado de la sala de partos sufriendo un esguince de tobillo, del que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente como consecuencia de la inestabilidad que le quedó como secuela y de los esguinces de repetición padecidos.



Tras casi cinco meses de baja laboral y a pesar de que el servicio de prevención reconoció su incapacidad temporal como accidente de trabajo, la médico vió recortado su sueldo considerablemente por la decisión del INGESA de no retribuirle el complemento de guardias médicas.



Tras reclamar a la Gerencia del Hospital la importante merma salarial sufrida como consecuencia de su accidente laboral ocurrido en el desempeño de sus funciones, la Institución se lo denegó por escrito alegando una Resolución específica y exclusiva del territorio INGESA (Ceuta y Melilla) de 2013, en la que se deniega a los médicos percibir este complemento en caso de incapacidad temporal "a diferencia de otras comunidades autónomas cuyos servicios de salud sí lo abonan".



El Sindicato Médico desea aclarar que las guardias médicas no constituyen ni un hecho extraordinario ni excepcional, sino que al contrario, forman parte de la jornada especial propia de los médicos, en la que atienden tanto a los pacientes ingresados como a los nuevos ingresos.



La denuncia se ha presentado por la "postura cicatera e incomprensible del INGESA, obstinado en hacer normativas y resoluciones discriminatorias" para el colectivo médico.