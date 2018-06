Miles de personas en contra de la libertad de La Manada, en Andalucía

Miles de personas, en su mayoría mujeres, se han manifestado hoy en las capitales andaluzas para protestar por la puesta en libertad de los cinco sevillanos integrantes de "la Manada", condenados a nueve años de cárcel por agresión sexual a una joven y que han salido esta tarde en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros cada uno.



En Sevilla, varios miles de personas, que la organización eleva a más de 5.000, mujeres en su mayoría, se han concentrado en la Plaza Nueva en protesta por la sentencia que deja libre a los integrantes de "la Manada", que esta misma tarde han salido de las prisiones de Alcalá de Henares (Madrid) y Pamplona.



Los organizadores habían convocado a estar concentrados frente al Ayuntamiento, aunque poco después de las 20.30 ha sido movilizados los participantes mediante megáfonos para manifestarse hacia la Avenida de la Constitución, vigilados por efectivos de la Policía Nacional y Local, que no han intervenido pero han controlado el tráfico los últimos para impedir que se produjeran problemas.



El lema “Si La Manada sale a la calle, nosotras también” ha presidido la movilización, en la que Alba Moreno, miembro del colectivo organizador, se ha mostrado muy satisfecha tanto de la respuesta general de personas que han acudido como de la cantidad de hombres que se han sumado a la protesta.



Ha recogido la “indignación” de las personas participantes, tras la sentencia que los condenó a nueve años de cárcel por abusos sexuales, no violación, lamentando “que ahora encima tengamos que soportar esta autentica provocación del Poder Judicial de dejarlos en libertad”, por lo que la protesta ha tenido “la respuesta esperada”.



Entre las personas que se encontraban en la Plaza Nueva sevillana estaba el abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, que ha mostrado “mi apoyo total a estas personas, porque esta lacra que tenemos hay que eliminarla como sea”.



“No sabéis lo que estamos pasando todas las víctimas de la violencia”, ha dicho, reclamando “que el pueblo se manifieste contra los jueces, que son los principales culpables, a mi entender”.



Jaleados sobre todo por las organizadoras de la concentración, se han coreado consignas como “La justicia también nos viola”, “Escucha, hermana, aquí está tu manada”, “La calle y la noche también son nuestras” y “Yo sí te creo”, en apoyo a la joven madrileña víctima de los hechos.



En Granada, más de mil personas se han concentrado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en contra de lo que consideran un "justicia patriarcal" tras la libertad bajo fianza concedida por la Audiencia de Navarra a los miembros de "la Manada".



Bajo el tema "Si La Manada sale a la calle, nosotras también", la movilización ha sido convocada en Granada por las plataformas 25N y 8M tras el reciente pronunciamiento de la Audiencia de Navarra que ha permitido la puesta en libertad de los integrantes de "la Manada".



También en Huelva cientos de personas se han concentrado en la plaza de la Constitución para expresar su rechazo a la puesta en libertad de los miembros de "la Manada".



Los concentrados han portado carteles y pancartas en las que podían leerse "Jueces, jueces ¿y si fueran tus hijas" o "Yo sí te creo" y coreado cánticos de repulsa a lo sucedido, entre ellos: "La justicia patriarcal no convence a nadie ya" o "no es abuso es violación".



En Jaén, más de trescientas personas han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno, coreando consignas como "nos tocan a una, nos tocan a todas", "de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste" o "tranquila hermana, aquí está tu manada".



En Linares, la concentración ha reunido a un centenar de personas en las escaleras de la plaza del Ayuntamiento, tras una pancarta en la que se podía leer "manada liberada, justicia agotada".



Cientos de personas se han congregado en la plaza del Educador de Almería para gritar "no es no" y evidenciar su indignación y rechazo con la decisión judicial que ha permitido que esta tarde hayan quedado en libertad los cinco miembros de La Manada.



La concentración ha sido convocada por la Plataforma de Acción Feminista de Almería y la Asamblea Feminista 8M de Almería y ha dado comienzo a las ocho de la tarde desarrollándose sin incidentes, a excepción de los reproches a un ciudadano que ha culpado de lo ocurrido en Navarra a la víctima de La Manada.



En Cádiz, la concentración organizada ante la Audiencia Provincial de Cádiz para protestar contra la puesta en libertad bajo fianza de los condenados de "la Manada" se convirtió en una improvisada manifestación que recorrió varias calles del centro de la capital gaditana.

Centenares de personas se han sumado a esta protesta convocada en la Cuesta de las Calesas, donde se encuentra la sede de la Audiencia Provincial y, ante la multitud congregada, los presentes, en su mayoría mujeres, han decidido partir hacia el centro de la ciudad siguiendo una pancarta en la que se leía “Las jóvenes paramos hoy para conquistar el mañana”.