Marín: Sánchez y PSOE dejan Andalucía en la cuneta con la financiación

El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, ha alertado hoy de las intenciones del Pedro Sánchez en cuanto a la financiación de las comunidades autónomas. “Lo que veo detrás es un sistema arbitrario, no un sistema justo de reparto. Me echo a temblar cuando habla de acuerdos bilaterales. Esto no va de limosnas sino de derechos de todos los españoles”, ha manifestado Marín, que ha recordado que “estaba claro que detrás del sistema de financiación propuesto por el PSOE había una subida de impuestos. No había 16.000 millones en la chistera. Nosotros los defendimos y nos llamaron ignorantes. El tiempo da y quita razones”.

Al Sr. Sánchez le ha bastado una semana para demostrar que es idéntico al Sr. Rajoy. El PSOE y el PP en cuanto pasan de Despeñaperros para arriba se olvidan de Andalucía

“Al Sr. Sánchez le ha bastado una semana para demostrar que es idéntico al Sr. Rajoy. El PSOE y el PP en cuanto pasan de Despeñaperros para arriba se olvidan de Andalucía”, ha señalado el portavoz de Ciudadanos, que cree que “Susana Díaz se ha quedado huérfana en este asunto”, y ha recordado que “hasta ahora la excusa era que Rajoy maltrataba a Andalucía, ¿qué van a decir ahora, que es Sánchez el que maltrata a Andalucía?

El líder de la formación naranja, ha desgranado también la interpelación sobre fiscalidad que Cs presenta en pleno que pretende “una reforma del actual sistema fiscal andaluz que garantice que no habrá subida de impuestos y que incida en la creación de riqueza y empleo”. “Creemos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los andaluces y no en las arcas de la Junta de Andalucía”, ha indicado Juan Marín, que ha recordado que “ya demostramos, con la bajada del IRPF y el impuesto de sucesiones, que la recaudación sube a través del consumo”.