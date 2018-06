La financiación recrudece el enfrentamiento entre Sánchez y Díaz

La confirmación por parte de Pedro Sánchez de que el asunto de la financiación autonómica no es una prioridad para su Gobierno ha abierto una nueva brecha entre el flamante inquilino de La Moncloa y la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Carmen Crespo: "Es la primera bofetada de Sánchez a Díaz, en la cara de todos los andaluces"

Un día después de que Sánchez descartara en el Senado abordar la reforma del actual modelo de financiación autonómica, Díaz, este miércoles, dejó claro que la reclamación de 4.000 millones de euros más para Andalucía que le hizo al Gobierno de Rajoy sigue en su agenda. Y que se la planteará al presidente del Gobierno en la reunión que mantendrán ambos a finales de este mes o principios del próximo, entre otras cosas, porque es un "mandato del Parlamento, que me vincula, me vinculaba antes y me vincula siempre".

Para el PP, la decisión del presidente del Gobierno supone la "primera bofetada de Sánchez a Díaz en la cara de todos los andaluces", en palabras de la portavoz parlamentaria, Carmen Crespo.

En su opinión, Sánchez utiliza la financiación para "pagar favores a radicales e independentistas" y, de camino, por la "guerra declarada entre Sánchez y Díaz, que tiene como campo de batalla Andalucía y como rehenes a los andaluces".

Quien no se ha pronunciado aún ha sido la ministra María Jesús Montero, que como consejera lideró ante el Gobierno de Rajoy la reclamación de un nuevo modelo de financiación.

Según Díaz, algunos miembros del Gobierno andaluz mantienen "contactos directos" con ella para que clarifique lo que está ocurriendo. Los grupos de la oposición, por su parte, le reprochan su "incoherencia", en palabras del coordinador de IU, Antonio Maíllo, y también le reclaman explicaciones.

“¿Con Rajoy se podía y con Sánchez no?”

Podemos lanzó este miércoles una advertencia: "Lo último que queremos es que la reforma de la financiación autonómica se vea contaminada por la animadversión entre Díaz y el presidente del Gobierno", dijo la diputada Carmen Lizárraga.

La decisión de Pedro Sánchez de aplazar la reforma del modelo de financiación ha sido "un jarro de agua fría para Andalucía", afirmó Lizárraga. "Si continúa el actual modelo se perpetúan y se amplían los desequilibrios personales y territoriales", dijo.

Para Podemos, el presidente del Gobierno está trasmitiendo el mensaje de "que lo reforme otro", supuestamente porque no hay tiempo para hacerlo esta legislatura. "No lo podemos entender. ¿Cómo es posible que hubiera tiempo para Rajoy y no lo haya para el Gobierno de Sánchez?", se preguntó.

Por su parte, el presidente andaluz del PP, Juanma Moreno, va a iniciar una ronda de contactos con los agentes sociales que respaldaron la demanda de cambiar el modelo de financiación autonómica, según avanzó la portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, para la que el pleno del Parlamento ha de ser donde los grupos se posicionen "con contundencia" ante este "ataque y atropello a Andalucía".

El PSOE culpa a Rajoy

El PSOE de Andalucía sostuvo que la "responsabilidad" de que no se haya abordado la reforma del modelo de financiación autonómica, que estaba "caducado" desde hacía varios años, es del PP, del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

"Hay que poner las cosas en su sitio, el incumplimiento es del PP y de Rajoy, que se comprometió a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera", subrayó el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez.

A pesar de ello, Jiménez defendió que el PSOE-A seguirá defendiendo que "tiene que ponerse en marcha el diálogo y convocarse el Consejo de Política Fiscal Financiera".

"Por tanto, ningún cambio en el PSOE andaluz", dijo. Y a continuación calificó de "ejercicio de cinismo" y de "hipocresía terrible" que los dirigentes del PP-A, que son "corderitos" cuando el "inquilino" de La Moncloa es un militante del PP y "fieros lobos" cuando es del PSOE, se "rasgue las vestiduras" y defiendan "lo que no han defendido nunca".

"La responsabilidad de que no exista un nuevo sistema de financiación es del Gobierno de Rajoy", expresó Mario Jiménez, que insistió, no obstante, en que, "gobierne quien gobierne, seguiremos reclamando un nuevo sistema de financiación para las comunidades".

El portavoz socialista recordó, como antes lo habían hecho la presidenta de la Junta y el consejero de Hacienda, que se trata de una reclamación del Parlamento de Andalucía, no sólo del Gobierno andaluz ni del PSOE.

"Se aprobó una propuesta que garantice la transparencia y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos", indicó Jiménez, que defendió aquel acuerdo: "Lo consideramos plenamente válido y absolutamente indispensable para garantizar los servicios esenciales".

Reunión urgente

El Gobierno andaluz va a solicitar la reunión urgente del Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica del Parlamento autonómico, según ha anunciado el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, para reafirmar el acuerdo alcanzado en su seno.

Dicho acuerdo planteaba los términos de la reforma de la financiación autonómica, y fue rubricado por todos los grupos parlamentarios andaluces, incluido el PP, excepto el de Ciudadanos.