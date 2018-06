Andalucía despilfarró 5.207 millones entre 1995 y 2016

La Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y los Gobiernos locales despilfarraron 5.207,55 millones de euros de dinero público entre 1995 y el 2016 en infraestructuras, equipamientos y obras que han resultado "innecesarias", según un informe de la Asociación de Geógrafos de España (AGE).



Entre los ejemplos de despilfarro y sobrecostes en las infraestructuras competencia de la Administración General del Estado destaca la Alta Velocidad. que para estos expertos más allá del discurso oficial de éxito y modernización -de Marca España- no se atienden a criterios de eficiencia económica y rentabilidad social.



Destacan el Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria de Antequera, con un coste previsto de 386 millones de los cuales 260 los aportaba la Comisión Europea, y que fue iniciado pero no se llegó a usar por lo que la UE obligó en el 2016 a devolver 140,7 millones.



En la línea de Alta Velocidad Sevilla-Antequera, promovida y financiada por la Junta de Andalucía, se han invertido 280 millones de euros, pero la imposibilidad de afrontar la continuación de las obras ha conducido a la renuncia a un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 180 millones, para evitar así las sanciones debido a los retrasos.



En materia de carreteras, las vías de alta capacidad han presentado sobrecostes como la autopista Cartagena-Vera presupuestada en 650 millones de euros, y que está en suspensión de pagos desde el 2012; y la Autovía de las Pedrizas con una inversión de 353,7 millones.



Un total de cinco desaladoras andaluzas, dos malagueñas (Atabal y Marbella) y tres almerienses (Carboneras, Almanzora y Campo de Dalías), aparecen en el informe, que denuncia sobrecostes en éstas, pero es la de Campo de Dalías la que, con 240,1 millones de euros, la que más se excede en la cuantía inicialmente establecida.



Según el estudio "Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas", facilitado a Efe, el Estado ha malgastado un total de 2.550,35 millones de euros, mientras que la Junta y las administraciones municipales 2.657,2 millones.



De esta última cuantía, las partidas más destacadas son las del Metro de Málaga (800 millones) y la del Metro de Granada (588) que, según los geógrafos, han registrado sobrecostes elevados, que aún son obras inacabadas y presentan una deuda contraída durante décadas que asumen los poderes públicos.



El estudio ha tildado de "tranvías insostenibles", que son proyectos bien abandonados o inconclusos, a el de Vélez-Málaga, que se encuentra cerrado y con un coste de 40 millones, el de Jaén, que está en la misma situación que el malagueño pero con un coste de 120 millones, o el tranvía de la Bahía de Cádiz que está "en proyecto" por 245 millones.



El estudio, que ha sido elaborado por geógrafos de las universidades de Barcelona, Girona, Valencia, Cantabria, Complutense de Madrid, Tenerife, Sevilla, Málaga y Alicante, afirma que los ciudadanos "han tomado plena conciencia de la corrupción, pero no tanto del despilfarro de recursos públicos".



Además, defienden la creación de organismos dependientes de los parlamentos, que posibiliten la creación de informes de impacto ambiental de órganos diferentes a las áreas de gobierno responsables de la inversión, así como disponer de una nueva legislación reguladora de contratos del sector público.