Andalucía pedirá al Gobierno que subsane el déficit financiero

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha calificado hoy de "urgente" el debate sobre la financiación autonómica, y ha asegurado que reclamará ante el Gobierno socialista "lo mismo" que defendió ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que Andalucía tiene un déficit de financiación de 2.000 millones de euros.



"En estos momentos hay 220.000 andaluces fuera del sistema, por los que no recibimos ni un euro", ha manifestado Díaz, quien ha añadido que cuando empieza el año "faltan 2.000 millones" en los gastos fijos, que "tienen que salir de otro sitio".



Durante un coloquio organizado por Diario SUR, Díaz ha detallado que Andalucía recibe en torno a 800 euros menos que la media de las comunidades autónomas por habitante, y ha emplazado al resto de partidos políticos a dejar "la confrontación gratuita" y apostar por la defensa de la región.



Para la presidenta andaluza, el hecho de que la ministra de Hacienda sea la exconsejera andaluza María Jesús Montero puede suponer "agua de mayo", ya que ella "ha sufrido en sus carnes" la llegada de las liquidaciones por entrega a cuenta, por lo que cree que "va a tener la sensibilidad de que eso no vuelva a pasar".



Díaz ha admitido que le hubiera gustado "haber afrontado este debate ya" -había acordado hacerlo con Rajoy en mayo- porque "el diseño del país y de Andalucía como región va a ir ligado a los recursos" con los que cuenten.



Ha argumentado que si Andalucía hubiese contado con una financiación "justa y adecuada", la Junta podría haber destinado más recursos a la cultura, la creación de empleo o el desarrollo sostenible, pero tuvo que "detraer" dinero de estas cuestiones para mantener la educación, sanidad y dependencia.



Tras expresar su satisfacción por que en los casi cinco años que lleva en el cargo haya medio millón menos de parados y 400.000 empleados más, ha incidido en que "hubieran sido 700.000 (desempleados)" si Andalucía hubiese contado con la financiación que le corresponde, y el Producto Interior Bruto (PIB) hubiera crecido 3,2 puntos más.



"Si queremos España unida tenemos que garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan derecho a recibir lo mismo", y que a las regiones con menor renta per cápita no se les "condene" a tener servicios de pero calidad, ha indicado.



La jefa del Ejecutivo andaluz ha sostenido que Andalucía "ha hecho las cosas bien en estos años de autogobierno para dar el salto definitivo", por lo que no quiere que "un maltrato en esa financiación por parte de ningún gobierno de España -ha subrayado- lastre nuestras posibilidades de futuro".



En cuanto a las reuniones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto mantener con los responsables autonómicos, Díaz ha dicho que espera "soluciones", y que así se lo ha transmitido.



A este respecto, ha recordado que en la última conversación con él, hace una semana, le planteó que la reunión tiene que ser "algo más que una foto" y que tienen que verse "soluciones sobre la mesa" que mejoren las condiciones de vida de los andaluces y respondan a las demandas del Gobierno andaluz de los últimos meses.



En cuanto a la composición del Ejecutivo, ha considerado que hay "talento y experiencia" y ha confiado en que arregle "los problemas que hay en Andalucía y que son competencia del Estado".



Aunque considera que "con una amplia mayoría se gobierna mejor", Díaz ha opinado que además de la aritmética es importante tener "voluntad" para afrontar las reformas que necesita el país.