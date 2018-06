¿Cómo llevas el inicio del verano?

¿Ya estás cansado del calor y de aguantar las altas temperaturas?

Pues tranquilo porque hoy te voy a contar todo sobre tu nueva solución:

Los estores opacos, perfectos para proteger tu hogar y a los tuyos de los rayos solares. Además debes saber que comprar tus nuevos estores enrollables opacos a medida a través de la página web será muy sencillo y podrás disfrutar de grandes descuentos y no sólo eso, en menos de una semana los tendrás listos en la puerta de tu casa para montar con instrucciones y herramienta necesaria, sencillo ¿verdad?

Los estores opacos de puntogar.com están fabricados con los mejores materiales del mercado, altas calidades a precios increíbles. El poliéster y la fibra de vidrio les aporta una gran resistencia y durabilidad y no sólo eso son repelentes al polvo, ignífugos y antihumedad. Estas tres cualidades son muy importantes en el día a día. Al ser repelente al polvo será más sencillo limpiar tu 2, tan solo deberás retirar la suciedad sobrante y pasar un paño húmedo con algún quitamanchas o limpiador de textiles.

La capacidad ignífuga de los estores opacos te aportará seguridad, sobre todo en lugares como la cocina en el que es más sencillo tener un descuido con los fogones, también es muy recomendable si hay niños en casa para evitar problemas con sus travesuras. Por último, si son antihumedad podrás colocarlos en lugares complicados con la temperatura y la humedad como el baño, además al ser opacos quedarán genial y le aportarán un toque decorativo muy atractivo.

¡Prepara con tiempo tu hogar este verano y disfruta de la comodidad al comprar tus nuevos estores enrollables opacos! Pero si tienes dudas y quieres asegurarte de tu compra online te he preparado una comparativa con los estores más comprados del mercado, para que no te quedes con ninguna pregunta. ¡EMPEZAMOS!

Estores opacos vs estores screen

Los estores opacos como ya sabes no permiten que pase ni un rayo de sol a tu hogar, evitando las altas temperaturas, el problema quizás sea cuando necesites más iluminación en tu hogar. Una opción muy demandada actualmente son los estores screen, este tipo de estor es perfecto si no quieres atarte a nada o acostumbrarte a un nivel lumínico específico. ¿Quieres saber cómo funcionan los estores screen?

Los estores screen aportan el nivel de luminosidad en función del grado de apertura, pero ¿Qué es el grado de apertura? Es la cantidad de luz que entrará en tu hogar, si escoges un estor screen con un grado de apertura del 10% o el 5% entrará el máximo nivel de luz posible, mientras que si buscas un nivel más intermedio quizás debas echar un ojo a los estores con una apertura del 3% o el 1%, si no quieres tener nada de luz escoge el 0% o los estores opacos para un efecto blackout.

Como ya habrás visto lo que tienen en común estos dos tipos de estores es que ambos pueden ser opacos y no dejar pasar el sol, siempre y cuando escojas una la apertura del 0%, perfectos si estas buscando intimidad en tu hogar ya que no verás nada del exterior pero tampoco se podrá visualizar el interior de tu hogar. ¿Todavía no lo tienes claro? No te preocupes, te explico las características de dos estores más, ahora ¡Los translúcidos!

Estores opacos vs estores traslúcidos

Los estores translúcidos son quizás los más tradicionales, tienen una caida muy natural y combinan con todo. Además son perfectos para decorar porque podrás escoger entre una gran gama de colores, lo mismo ocurre con los al comprar estores opacos, puedes elegir el color que quieras. Así que por lo que ves, ambos son geniales para decorar pero ¿Qué diferencias tienen?

Los estores translúcidos dejan pasar el sol, por lo que tu hogar estará iluminado en función de la climatología mientras que como ya sabes los estores opacos no dejarán que pase ningún rayo de sol, ambos respetan tu privacidad pero claro, no al mismo nivel, en los translúcidos la intimidad de tu estancia dependerá en gran medida del color que escojas, más oscuros, más intimidad.

Si lo que te preocupa es la calidad de sus materiales debes saber que como te explicaba antes si confías en los expertos tendrás todas las posibilidades a tu alcance y podrás comprar tu estor opaco online, barato y de la forma más cómoda.

¿Eres de los más exigentes? Sigue leyendo porque ahora te contaré las características de los estores día y noche en la comparativa con los estores opacos ¡Venga, no queda nada para ser un experto en estores!

Estores opacos vs estores noche y día

Como te decía los estores noche y día son para los más exigentes ¿Por qué? Muy sencillo, porque tiene franjas opacas y franjas transparentes, si combinas las transparentes podrás aprovechar al máximo la luz solar mientras que si lo que quieres es más intimidad, podrás combinar sus franjas de color para lograr que no entre ni un rayo de sol, más parecido a los estores opacos. Este tipo de estor es genial para decorar si te gusta su estética pero si no es así y eres más de los estores lisos te recomiendo los estores opacos, que, como ya sabes podrás escoger cualquier color, motivo o estampado. Además te protegerá al 100% de los rayos de sol y de la calor.

En conclusión, no todos los estores de tu hogar tienen que ser iguales puedes escoger un modelo para las habitaciones, otro para el salón y otro para la cocina y el baño, si necesitas inspiración sigue leyendo y te cuento un poco las tendencias del hogar de este año.

Para el salón puedes escoger un estor día y noche, cómo te he explicado cuando necesites la luz solar puedes combinar las franjas transparentes y aprovecharlo al máximo, mientras que si por la noche necesitas más intimidad para disfrutar de un rato con los tuyos podrás combinar las franjas opacas. En la habitación por el contrario es más normal que busquemos algo más íntimo para poder descansar cuando lo necesitemos independientemente del tiempo o sol que haga en el exterior, por eso te recomiendo los estores opacos, además con un color llamativo conjuntado con el resto de la habitación harás de tu habitación una estancia de revista. También quedarán geniales y serán muy seguros y duraderos en estancias más delicadas como la cocina o el baño, además podrá escoger un estampado genial o una bonita frase que te motive cada mañana.

No lo dudes más y ves corriendo a visitar la página web de Puntogar encontrarás este tipo de estores y muchos más con grandes descuentos para que renovar los estores de tu hogar no te salga por un riñón, además comprar online te resultará muy cómodo y rápido, en menos de una semana estarán listos en tu hogar para montar de la manera más sencilla, y no sólo eso, en el canal de YouTube podrás encontrar un gran número de videotutoriales para que te resulte más sencillo e interactivo. Renovar tu hogar te costará muy poco este verano.

¡Corre y compra estores enrollables opacos al mejor precio, tu casa estará perfecta!