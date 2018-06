Repuntan los jóvenes titulados en ESO que no quieren seguir estudiando

La tasa de jóvenes entre 18 y 24 años que poseen el título de Educación Obligatoria Secundaria (ESO) pero no querían seguir estudiando llegó a ser del 71 % en 2002 y bajó a cerca del 50 % en 2014, pero ahora el dato está repuntando y en 2017 alcanzó casi el 60 %.



Lo alerta el informe "Fracaso escolar y abandono educativo temprano" de la Federación de la Enseñanza de CCOO, en el que se destaca que, "como antes de la crisis, está repuntando el colectivo de quienes con título no quieren continuar estudiando".



Francisco García, secretario general de la Enseñanza de CCOO, ha pedido a las autoridades educativas que se tomen "muy en serio" la búsqueda de fórmulas para retener al alumnado en el sistema educativo, a pesar de que haya ido bajando el porcentaje del abandono educativo temprano en los últimos años (en 2017 era del 18,3 % de la población y en 2008 ascendía al 31,7 %).



García ha comentado que el abandono de los estudios de los jóvenes es "un problema endémico, persistente, profundo, que no acaba de resolverse en España y nos separa de los países de nuestro entorno".



CCOO concreta, con datos de la Encuesta Población Activa, en alrededor de 585.000 jóvenes los que se encuentran en situación de abandono educativo temprano (entre 18 y 24 años), y para ellos se debería incrementar la información y la orientación con el objetivo de ofrecerles enseñanzas más cercanas a sus intereses.



El coste por curso para que volvieran esos jóvenes a estudiar lo calcula CCOO en 3.180 millones de euros, "menos de la mitad de los recortes educativos en gasto público educativo".



Este sindicato ha pedido al Ministerio de Educación modificaciones presupuestarias, por ejemplo, llevar lo equivalente a las desgravaciones fiscales para financiación a uniformes a centros privados o clases de ingles hacia medidas contra el abandono educativo.



"Esperamos un cambio de rumbo y gestos" de la nueva ministra, Isabel Celaá, ha confiado García, que ha añadido: "el gran reto pasa por las enseñanzas de la Formación Profesional".



El informe de CCOO señala asimismo que las "altas tasas" de abandono educativo temprano afectan más a los inmigrantes y a quienes han estudiado en centros públicos.



Por otro lado, García ha explicado que la Lomce ha provocado una mayor tasa de repetición porque se repite por curso y no por ciclo y "al final se va a provocar más abandono educativo temprano".



La repetición, según este trabajo, hace que uno de cada tres alumnos no esté en cuarto de la ESO a la edad que le corresponde, es decir, 15 años al inicio; "esto disuade al alumnado a continuar estudiando", han aseverado.



Ha propuesto currículos menos académicos y más profesores de apoyo para evitar la repetición.



Recio también ha considerado que la Formación Profesional Básica, también incluida como una nueva medida en la Lomce, "no está siendo eficaz" contra el abandono educativo ya que no está atrayendo al alumnado.



CCOO ha abogado también por medidas para que los mayores de 21 años vuelvan a estudiar, por ejemplo, incrementando las plazas para "enseñanza se segunda oportunidad" con horarios vespertinos y compatibles con el trabajo.



"Son medidas baratas y muy eficaces", ha afirmado el responsable del Gabinete de Estudios de CCOO, Miguel Recio, que ha apuntado que en los últimos años se han ido reduciendo las diferencias por comunidades autónomas en cuanto al abandono educativo temprano.