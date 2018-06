Teresa Rodríguez y Maíllo destacan la "sintonía" de la confluencia

Los coordinadores generales de Podemos Andalucía e IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han destacado este jueves la buena sintonía y la armonía que está caracterizando el proceso de confluencia electoral que sendas organizaciones están desarrollando en Andalucía frente a la diferencia de opiniones que puedan suscitar los reglamentos de las primarias, que "no son un problema".

"La confluencia sólo nos está dando alegrías, los reglamentos no son importantes, los reglamentos son, se discuten, se debaten, se llega a un acuerdo y se tira para adelante, pero no son un problema", ha dicho Teresa Rodríguez en una entrevista conjunta en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde Maíllo ha explicado que el objetivo de la confluencia es hacer una propuesta política al servicio de la mayoría social andaluza, "no entrar en ombliguimos partidarios ni en las claves o disonancias que pueda haber en las organizaciones".

La dirigente de Podemos ha destacado que la confluencia busca en todo momento poner a Andalucía en el centro "con la intención de plantear una alternativa al susanismo que no pase por las derechas" porque "es necesario una alternativa al planteamiento que durante 40 años ha hecho el PSOE-A, con luces pero últimamente con más sombras".

Así, plantean esta alternativa política que tiene un consenso "muy amplio" por parte de las direcciones de Podemos Andalucía e IULV-CA y que, además, "ha concitado el interés y la voluntad de participación de otras fuerzas que tienen mucha importancia porque traen lo mejor de la tradición andalucista", como son Primavera Andaluza o Izquierda Andalucista.

Por eso, al margen de los reglamentos, que "no son un problema", Teresa Rodríguez ha hecho hincapié en que lo destacable del proceso es "la sintonía y el hecho de que la confluencia fluya con generosidad, alegría y con la esperanza con la que fluye en estos momentos".

En este punto, tanto la líder andaluza de Podemos como su homólogo en IULV-CA han puesto en valor la "generosidad" que están demostrando en este proceso gracias a lo que, en palabras de Maíllo, "nos conjuramos para hacer una propuesta política al servicio de la mayoría social andaluza y no entrar en los ombliguimos partidarios ni en las claves o disonancias que pueda haber en las organizaciones".

"Ponemos el punto en decir que estamos dispuestos en dejarnos la piel por esta tierra que merece un cambio que no sea por la derecha que no es alternativa, sino un cambio con un programa fresco, que recupere derechos, con audacia en recuperar medidas de carácter estratégico", ha remachado antes de apuntar que "hay mimbres más que suficientes de entusiasmo, rebeldía y de gente que ha dicho basta a asumir con resignación un papel periférico de nuestra economía".

ENTRE IGUALES QUE CONSERVAN SU IDENTIDAD

Y así, Maíllo ha subrayado que el encuentro en la confluencia entre Podemos e IU es "de iguales y de reconocimiento mutuo" porque esta, como ha recalcado, "es la única forma de crecer y ofrecer a la gente que se siente identificada con una organización u otra sentirse cómoda en un espacio en el que cabemos todas desde la diversidad pero donde tenemos un mismo objetivo: contribuir al cambio en nuestra tierra y a la mejora de la misma".

Los siguientes pasos son, como ha proseguido el dirigente andaluz de IU, recorrer Andalucía explicando el proyecto y aliarse "con la Andalucía real". "Tras decir qué vamos a hacer, decidiremos quiénes van a representarlo y cómo vamos a desarrollarlo", y esto hay que hacerlo, en su opinión, "con la mirada amplia, poco sectarismo y la visión de que solo desde esa diversidad se puede articular un proyecto de cambio que entusiasme a la mayoría social".

Teresa Rodríguez ha incidido sobre esta idea afirmando que en la confluencia "lo importante no son ni las organizaciones y sus debates ni las personas" y que los líderes en este marco "son buenos en la medida en la que aportan un patrimonio simbólico". Por eso, respecto a quién liderará la candidatura ha dicho que "no va a ser un problema" y que en el centro, siempre, estará Andalucía.

"La gran virtud del proyecto es que no estamos hablando de quién va a encabezar sino de qué vamos a encabezar", ha añadido Maíllo, que ha insistido en la necesidad de situarse en los problemas concretos de la gente porque poner en el centro "el debate de las políticas y no la espectacularización que de la política se está haciendo, es una de las grandes virtudes que hacemos en Andalucía con esta confluencia".

Entretanto, Teresa Rodríguez ha aseverado que tanto Podemos como IU van a conservar su identidad y su patrimonio en este proceso, y también ha explicado que incluso personas vinculadas al PSOE que se interesan por la iniciativa porque "hay quien piensa que ser socialista supone construir un proyecto nuevo y esa es la mano tendida y la puerta abierta que tenemos".

Al respecto, Maíllo ha asegurado que "no hay que forzar lo que no se quiere" y que cada uno quiere pertenecer a un proyecto político de modo que la confluencia "se hace desde volcar nuestros patrimonios, que no dejan de existir, a un proyecto común de más mayoría más fuerza".