Invisalign, una técnica que redefine el concepto de ortodoncia

La técnica Invisalign es un sistema de ortodoncia cada día más conocido. Si bien la ortodoncia es utilizada comúnmente en el mundo entero, este nuevo sistema viene a mejorarlo, porque permite alinear los dientes de forma casi invisible.

Si se opta por Invisalign, se podrá corregir la dentadura con una ortodoncia discreta que no precisa de ningún hierro, al ser de poliuretano. Además es muy discreta, y se puede poner y quitar, lo cual es un gran alivio a la hora de comer y de cepillarse los dientes.

Por otro lado, las visitas al especialista son más breves y separadas el tiempo. De todos modos, es fundamental realizarse el tratamiento con profesionales de confianza, como los que forman parte del equipo de Cleardent.es. En efecto, hacerse el tratamiento Invisalign en Cleardent es garantía de éxito.

¿Cuáles son las ventajas que encuentra el paciente con Invisalign?

Son muchas las ventajas que el paciente encuentra en este tratamiento. Entre ellas el hecho de que esta ortodoncia se hace a medida para cada persona,siendo una alternativa segura y sencilla. A lo que hay que añadir que el tratamiento es más corto, ya que los alineadores transparentes se cambian cada 15 días, lo que permite una actuación más rápida.

Por otro lado, la ortodoncia es transparente e indetectable, lo cual supone una mejora a nivel estético que permite una mayor higiene a su vez. No hay que olvidar tampoco que es extraíble y no está fija, siendo posible quitarla cuando sea necesario. Cabe destacar también que existe una menor posibilidad de que aparezca caries.

¡No te quieras quitar la ortodoncia en todo momento!

Estas ventajas lo son cuando se hace un uso correcto de las propiedades de la ortodoncia. Es decir, el hecho de que sea extraíble no significa que se deba estar quitando a cada momento. Obviamente, cuando la ortodoncia se retira no realiza su función alineadora.De forma que es fundamental no abusar de esta característica, y retirar la ortodoncia tan solo cuando realmente sea necesario.

Especial precaución hay que tener con ciertos tipos de pacientes. Aquellos que tengan bruxismo y aprieten o rechinen los dientes, harán una gran presión sobre estos aliñadores, algo que puede llegar a dañarlos. Por esta razón, hay que tener mucho cuidado si se sufre de esta dolencia.

El tratamiento Invisalign ha hecho que la ortodoncia ya no sea lo que era

Tal como se puede observar, el sistema Invisalign constituye un importantísimo avance dentro de ámbito de la odontología, que hace que la ortodoncia sea además de muy práctica, especialmente sencilla. Sin duda alguna, los avances que tienen lugar en el sector de la salud dental tienen un alcance cada vez mayor, y dan la posibilidad de afrontar distintas dolencias de forma muy eficaz.

Invisalign es a su vez una solución perfecta para aquellas personas que no desean llevar una ortodoncia precisamente por motivos estéticos, bien sea por razones estrictamente de belleza, o bien porque no se considera algo muy apropiado por trabajar de cara al público.