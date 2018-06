Francia pide respuesta europea coordinada a los salvamentos marítimos

El portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, instó hoy a los países de la Unión Europea (UE) a buscar una respuesta coordinada a los salvamentos marítimos de inmigrantes y adelantó que Francia y Alemania presentarán una propuesta "ambiciosa" en el próximo Consejo Europeo.



En una entrevista con la emisora de radio "RTL", Griveaux fue preguntado sobre por qué Francia no acogió al barco Aquarius, con 629 inmigrantes subsaharianos a bordo, y sí lo hizo España.



Ante esa pregunta, el portavoz del Gobierno francés justificó la posición de París respondiendo que "España ha hecho este gesto humanitario (porque) el barco tiene pabellón de Gibraltar" y rechazando que Francia "no haya hecho nada" en esta crisis.



El portavoz apuntó que su país "saluda" la decisión española y recordó que el presidente, Emmanuel Macron, no va a "dejar a España sola", por lo que propone enviar a personal de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (Ofpra) para colaborar en la gestión de la acogida.



Griveaux fue muy crítico con el Ejecutivo italiano, al que acusó de "haber violado el derecho marítimo internacional, que permite a las personas que tengan necesidad de ser socorridas ir a la costa más segura y más cercana".



Alertó de que esta situación "puede repetirse próximamente", por lo que abogó por buscar una respuesta coordinada con los Estados miembros de la Unión Europea.



En ese sentido, adelantó que en el próximo Consejo Europeo Francia y Alemania presentarán una "propuesta ambiciosa" a sus socios y recordó que la canciller alemana, Angela Merkel, se abrió recientemente por primera vez a crear "una agencia migratoria a escala europea".



Griveaux agregó que la situación migratoria será abordada también por Macron, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en la entrevista que tienen previsto mantener el próximo viernes en París.