Torra garantiza a la CUP que no renuncia "a nada"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado este lunes a la CUP que mantiene intacta la intención de buscar en este mandato que Catalunya sea una república y les ha prometido que buscará iniciar un proceso constituyente "lo más pronto posible".

Lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Govern, Elsa Artadi, tras la reunión que Torra ha mantenido en la Generalitat con los diputados Carles Riera y Natàlia Sànchez: "Compromiso explícito del presidente Torra de que no pensamos renunciar a nada. Plena ambición nacional; si no, no estaríamos aquí".

Torra también ha garantizado que asume como propia la propuesta de acuerdo que JxCat y ERC hicieron llegar a la CUP en marzo para desencallar la investidura --que no se llegó a firmar--, en la que se contemplaba este proceso constituyente e impulsar un Consell de la República en Bélgica.

El presidente ha asegurado a los 'cupaires' que el proceso constituyente debe sentar "las bases de la futura constitución catalana", y ha garantizado que en él tendrá un papel tanto el Parlament, como principal institución catalana, como la ciudadanía, a través de otros canales participativos.

9N Y PRESUPUESTOS

La CUP ha exigido al Govern recuperar la resolución independentista que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015 y anuló luego el Tribunal Constitucional: Artadi ha replicado que esto no depende de la Generalitat, sino de los grupos independentistas del Parlament.

"Les hemos emplazado a que lo trabajen los grupos", ha dicho Artadi, que ha recordado que aquella resolución se aprobó en la Cámara y que este misma es la debe decidir si la reactiva o la deja como está actualmente, que es sin efectos.

La CUP también ha exigido al Govern que recupere las leyes sociales impugnadas por el Gobierno central al TC por la vía unilateral, es decir, sin esperar el resultado de la alegaciones que la Generalitat tiene previsto presentar ante el TC.

Artadi se ha limitado a replicar a los 'cupaires' que "las aprobaciones de leyes por parte del Parlament es evidente que son un acto unilateral", y ha recordado que el actual Govern apuesta por que la Cámara recupere estas normas cuanto antes.

Torra ha entendido que la CUP tendrá una posición "más reactiva que activa" con los Presupuestos de 2019 y que, por lo tanto, los anticapitalistas no se inclinan por apoyarlos hoy por hoy, pero el Govern no descarta negociar con ellos y tratar de sumarles.