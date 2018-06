Rajoy no tiene "sucesores ni delfines" ni piensa señalar a nadie

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha subrayado hoy que no tiene "sucesores ni delfines" ni piensa señalar a nadie para su relevo, porque cometería una "enorme injusticia" si se decantara por alguien específico.



"No podría hacer distingos entre unos y otros porque en todos he encontrado una lealtad inquebrantable más allá de lo que podía esperar", ha añadido.



Rajoy también ha pedido un proceso de renovación constructivo, y ha advertido de que si hay varios candidatos, gane quien gane deberá tener en cuenta a sus rivales en este proceso porque necesitará de la "energía" de todos.



El expresidente del Gobierno ha advertido de que en este proceso que se abre hoy el partido puede "plantear una competición natural y sana" pero los 'populares' deben también, ha añadido, "actuar con más responsabilidad que nunca" de forma que al final el PP esté "más unido que hoy".



"Confío en vosotros, os conozco a todos, sé de vuestra lealtad al partido", ha señalado Rajoy.



Y por eso ha considerado que "sean cuales sean las decisiones" que unos y otros adopten en los próximos días está "absolutamente convencido" de que estarán dictadas por su "vocación de servicio" y por el "bien" del PP.



Ha recalcado, en definitiva, que espera de los suyos un "debate de altura" y "con grandeza" porque de eso depende el futuro del partido y sus retos.



Ha admitido Rajoy que "evidentemente" el partido tendrá que "hablar de personas" y si hay varios candidatos espera que se comparen "sus méritos y virtudes", pero no se señalen sus "carencias y afectos".



"Seamos constructivos" en este proceso, ha dicho Rajoy, quien también ha advertido de que gane quien gane deberá "contar con sus rivales" porque necesitará "las manos, la experiencia y la energía de todos".