Colau ofrece Barcelona al barco 'Aquarius' atestado de refugiados

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido este lunes al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique la política del anterior Ejecutivo en materia de refugiados, "no mire hacia otro lado", y se implique en la salvación de "vidas humanas" como ya están haciendo ciudades como la suya. De hecho, ha ofrecido Barcelona al buque 'Aquarius', que navega con más de 600 inmigrantes y refugiados rescatados por MSF y Sos Mediterranée, cuya entrada a Italia ha sido impedida por el nuevo ministro del Interior, Matteo Salvini.

"Claro que ofrecemos Barcelona, porque ya estamos acogiendo. A pesar de que nadie nos ayuda, estamos ayudando con recursos propios", ha asegurado la alcaldesa en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, al ser preguntada sobre si está dispuesta a ofrecer el puerto de Barcelona para que atraque el barco 'Aquarius'.

"ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR"

"Estamos aquí para ayudar, pero necesitamos un Gobierno de España que efectivamente asuma sus responsabilidades y no incumpla sus obligaciones de realojo", ha señalado Colau durante su intervención, antes de denunciar que el PP "sólo cumplió un miserable 12 por ciento". "Barcelona está aquí para ayudar desde sus puertos y su ciudadanía", ha enfatizado.

Según la alcaldesa, la decisión que ha tomado el Gobierno de Italia de no dejar atracar en sus costas al barco 'Aquarius' "pone en cuestión el proyecto europeo" porque supone apostar por la "barbarie" en lugar de por la democracia. Por ello, ha insistido en la necesidad de que desde el Ejecutivo español se trabaje para combatir esa deriva y contribuya en la acogida de refugiados.

"Si Barcelona y Madrid hemos podido hacer un convenio con Open Arms, ¿cómo puede ser que el Gobierno de España no esté haciendo todo lo posible para que esas personas no se queden ni un minuto más en el mar? La obligación de un Gobierno democrático es no mirar hacia otro lado. Es una cuestión humanitaria y europea", ha enfatizado la regidora.

En esta línea, Colau ha defendido que el proyecto de la Unión Europea se basa precisamente en que se dijo "nunca más a la guerra, el fascismo y el desprestigio de la vida humana" y ha avisado de que "si falla eso, falla todo lo demás". "Creemos en nuestro democrático y ahora más que nunca es el momento de defender la vida", ha reclamado.

LOS AYUNTAMIENTOS, "SOLOS" Y USANDO SUS RECURSOS

Así, ha señalado que ante la "realidad" que supone el hecho de que "la gente huye del horror", no se puede aceptar que el Gobierno español esté "incumpliendo sus compromisos en materia de acogida de refugiados", y que los Ayuntamientos como el de Barcelona estén "solos" y sacando recursos de sus Presupuestos "para atender a la gente" que huye de las guerras.

Por todo ello, Colau ha urgido a los países europeos a "organizarse" y asumir este problema como una "cuestión de gestión", porque" se pierde mucho dinero en políticas europeas que fracasan". "Lo que hay que hacer es organizarse bien, repartir bien los recursos para atender esa situación, pero la situación no va a dejar de existir. El único dilema que tenemos es si cumplimos con los Derechos Humanos o no. Barcelona y Madrid ya están acogiendo con recursos propios, pero queremos organizarnos bien", ha enfatizado.