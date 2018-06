Exdirector de la CIA pide paciencia ante las "payasadas" de Trump

Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dinamitara el acuerdo de mínimos alcanzado ayer en la cumbre del G7, el exdirector de la CIA John Brennan criticó hoy las "políticas proteccionistas" y "payasadas" del mandatario y pidió paciencia a los "aliados y amigos" del país.



"Tus equivocadas políticas proteccionistas y payasadas están dañando nuestra posición en el mundo, así como nuestros intereses nacionales. Tu forma de ver el mundo no representa los ideales estadounidenses", dijo Brennan en un mensaje de Twitter en respuesta a un tuit de Trump en el que insultaba al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.



En su mensaje, publicado horas después de abandonar la localidad canadiense de La Malbaie, donde se celebró estos días la Cumbre del G7, el presidente culpaba a Canadá de su decisión de no suscribir en su totalidad el comunicado conjunto firmado por el resto de países y no dudó en insultar a Trudeau, al que llamó "deshonesto y débil".



Ante este panorama, Brennan hizo un claro llamamiento a la comunidad internacional.



"A nuestros aliados y amigos: sed pacientes, el señor Trump es una aberración temporal. Los Estados Unidos que conocíais volverá", aseguró.



En sentido similar se expresó, también a través de la popular red social, el exdirector del FBI, James Comey, quien se ha convertido en el azote del presidente desde que éste le despidió el año pasado por su papel en la investigación del la llamada 'trama rusa', que busca dilucidar la posible relación entre el Kremlin y la campaña del ahora mandatario.



"Nuestra relación en asuntos de seguridad nacional con Canadá es vital y salva vidas estadounidenses. Se construyó a lo largo de generaciones y es mayor que cualquier persona o disputa. Todo esto quedará atrás", sostuvo Comey.



La relación entre estos dos países norteamericanos atraviesa una crisis desde que la Casa Blanca decidió imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá, una medida que Trump ha defendido alegando motivos de seguridad nacional.



Esta justificación llevó a Trudeau a preguntarse, durante una entrevista concedida el pasado fin de semana, "en qué universo puede Canadá representar una amenaza a los Estados Unidos".