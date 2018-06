Calvo: "Un Gobierno para tres días es tomar el pelo a los ciudadanos"

La nueva vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, considera que "formar un Gobierno para tres días es tomar el pelo a los ciudadanos".



En una entrevista que hoy publica el diario El País, Carmen Calvo, explica que "el referéndum en Cataluña no puede entrar en la agenda del Gobierno" y que "no hay pactos ocultos con los independentistas. Ninguno".



Preguntada por el diálogo entre el presidente del Gobierno y la Generalitat, la vicepresidenta explica que "ellos presentaron una lista de 45 medidas (en referencia a las reivindicaciones presentadas por Carles Puigdemont a Mariano Rajoy en 2016). De esas, en la medida que se pueda dar respuesta y tengan que ver con los problemas de los ciudadanos, vamos a estar para trabajar".



"De esas medidas había muchas razonables. Hemos dicho que ha faltado mucho diálogo y nosotros ahí sí que vamos a poner mucho", agrega Calvo.



Declara la vicepresidenta que "no vamos a incurrir en ni una sola intromisión en el poder judicial" y que "en RTVE nos interesa rapidez y cumplir el acuerdo de la Cámara".



"Nosotros somos un Gobierno progresista, pero hablaremos con todos, sin desvirtuar lo que somos", afirma Calvo, que añade que "si hay mayoría para cambiar el delito de rebelión, por qué no".



En lo relativo al Ministerio de Igualdad, Carmen Calvo afirma que "los vientres de alquiler usan el cuerpo de las mujeres pobres" y que "la derecha va muy tarde con el feminismo, muy forzada".