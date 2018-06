1.096 inmigrantes llegan a Italia tras rescates en Mediterráneo

Un total de 1.096 inmigrantes fueron rescatados en los últimos días en el Mediterráneo, 467 ya llegaron a puertos italianos y el resto desembarcará en las próximas horas, y suponen las primeras llegadas tras la formación del nuevo Gobierno que ha prometido "mano dura" contra la inmigración.



La Guardia Costera italiana, que coordina las operaciones de vigilancia rescate en el Mediterráneo central informó a Efe de que en la jornada de ayer se rescataron 629 inmigrantes en seis operaciones en las que participaron lanchas de los guardacostas de isla de Lampedusa, 3 barcos mercantes y la ONG Sos Méditerranée.



Todos los inmigrantes -entre ellos 123 menores no acompañados, 11 de ellos niños pequeños y siete mujeres embarazadas- fueron trasladados a bordo del barco Aquarius de Sos Méditerranée y con personal de Médicos sin Fronteras, que se encuentra ahora en ruta hacia un puerto italiano, que aún no ha sido asignado, comunicó la ONG francesa.



Sos Méditerranée comunicó que socorrió ayer a 229 personas y destacó la dificultad de una de las operaciones en la que 40 inmigrantes que iban a bordo de una bote neumático cayeron al mar.



A estos se tienen que sumar los 467 inmigrantes que desembarcaron ayer en puertos de la isla de Sicilia y en Calabria (sur).



Entre estos se encontraban los 232 inmigrantes rescatados por la ONG alemana "Sea Watch" que llegaron al puerto de Reggio Calabria después de 4 días en el mar al recibir la negativa de desembarcar por parte de las autoridades de Malta.



Se trata de los primeras llegadas de inmigrantes a Italia después de la formación la semana pasada de un nuevo Gobierno que ha asegurado que "acabará con el negocio de la inmigración" y con un ministro de interior, el líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, que ha prometido reducir los desembarcos.



"Estoy trabajando para recuperar siete años de retrasos y de buenismo. Nuestro objetivo es reducir los desembarcos y aumentar las expulsiones. No vamos a pasar otro verano con desembarcos desembarcos y desembarcos", dijo tras la llegadas de ayer.