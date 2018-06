Donald Trump y Kim Jong-un llegan a Singapur para su histórica cumbre

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, llegan hoy a Singapur para participar este martes en su histórica reunión bilateral, en medio de un complejo dispositivo de seguridad.



Trump tiene previsto aterrizar en Singapur a las 20:00 hora local (12:00 GMT), y dirigirse directamente hacia su hotel para pasar la noche, informó hoy la Casa Blanca.

Por su parte, el líder norcoreano, Kim Jong-un, ya ha aterrizado en Singapur. Según informó el diario local The Straits Times, Kim aterrizó en el aeropuerto Changi de Singapur poco antes de las 15:00.



Kim Jong-un llega a Singapur antes que Trump, porque tiene previsto reunirse hoy mismo con el primer ministro singapurés, Lee Hsien Loong, según afirmó en un comunicado el Gobierno de esa pequeña ciudad-estado del sudeste asiático.



Trump, que también se reunirá este lunes con el primer ministro de Singapur, expresó su optimismo sobre la cumbre con Kim en una serie de tuits desde el avión que le llevaba al país asiático, y que hoy repostó en la isla griega de Creta en su trayecto desde La Malbaie (Canadá), donde tuvo lugar la cumbre del G7.



"Me encuentro de camino a Singapur, donde tendremos una oportunidad para lograr un resultando auténticamente maravilloso para Corea del Norte y para el mundo", escribió Trump.



"¡Estoy deseando reunirme con él (Kim) y tengo la sensación de que esta ocasión única en la vida no será desperdiciada!", añadió.



Trump aseguró este jueves que, si todo va bien en Singapur, está dispuesto a invitar a Kim a Estados Unidos, y hay rumores de que desea convidarle este otoño a su club privado en Mar-a-Lago (Florida).



Las autoridades singapureses han reforzado la seguridad en torno al hotel de Trump, el Shangri-La, con barreras de cemento y fuertes controles policiales.



En el hotel donde se rumorea que planea quedarse Kim, el Saint Regis, se han instalado cámaras de detectores de metales, y entre los encargados de la seguridad hay soldados nepalíes conocidos como "gurkhas" y personal especializado en detección de bombas, según el diario local The Straits Times.



La cumbre entre Trump y Kim, prevista para las 09:00 del martes (01:00 GMT) en el exclusivo hotel Capella de Singapur, será la primera reunión de la historia entre líderes de los dos países, tras casi 70 años de confrontación y 25 años de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa atómico norcoreano.