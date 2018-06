Críticos de IU piden reformular la consulta de confluencia con Podemos

El diputado de IU Ricardo Sixto y los promotores del manifiesto Por Una IU Soberana han pedido a su partido que reformule la pregunta de la consulta a las bases sobre el acuerdo con Podemos y Equo para ir en coalición a las elecciones de 2019, por considerarla un "engaño" y una "manipulación".



A su juicio, la pregunta está mal formulada ya que no pide opinión sobre el acuerdo que se ha alcanzado, sino sobre la voluntad de confluir, lo que refleja que la dirección de IU "pretende condicionar a los militantes y a los simpatizantes para que salga lo que ellos quieren".



En un comunicado, estos críticos con la estrategia de IU de acercamiento a Podemos advierten de que, si la dirección no rectifica, no participarán en la consulta y pedirán a la militancia que tampoco lo haga.



Tras sostener que para ellos el problema no es ir a unas elecciones con otras formaciones políticas, sino "en qué condiciones" lo hacen y el "contenido concreto del acuerdo" que se ha negociado con ellas, exigen que lo que se pregunte a los militantes en el referéndum que tendrá lugar del 12 al 17 de junio sea si respaldan la "fórmula jurídica" y las "diferentes denominaciones" de las candidaturas.



También piden que la dirección explique cómo se van a computar las diferentes respuestas, ya que creen que la propuesta de la dirección de que sea sí, no o abstención (en lugar de en blanco) puede generar un "cómputo erróneo", dado que tradicionalmente se considera que la abstención son aquellos que deciden no participar.