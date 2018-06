El PP exige que Sánchez supervise las cuentas de Cataluña

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha exigido hoy al presidente Pedro Sánchez que "aplique la supervisión de las cuentas" de Cataluña, para que sus gobernantes "no vuelvan a gastarse el dinero de todos en embajadas y en propaganda independentista".



Maroto, que ha calificado de "triste" que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, haya dicho que no tiene inconveniente en conceder las 43 peticiones que hizo Puigdemont, ha opinado que más "grave" aún es que la primera medida del Gobierno de Sánchez haya sido "devolverle a los independentistas el favor que le hicieron hace unas semanas prestándole sus votos para hacerle presidente".



"Todo el mundo esperaba ayer la gran medida social, la sorpresa del cambio que Sánchez tenía debajo de la mesa y nos iba a sorprender. Y nos sorprendió, pero no era ninguna medida social, sino que a partir de ahora el control del Gobierno sobre las cuentas de la Generalitat desaparece y hay barra libre para gastar lo que quieran y donde quieran, como han hecho siempre que han podido", ha criticado.



El dirigente popular, que se ha referido a este asunto en un acto en Alcorcón (Madrid), le ha pedido a Sánchez que rectifique y ha incidido en que, dado que la intervención de las cuentas catalanas se hizo antes de la aplicación del artículo 155, es posible que el Gobierno de España las supervise ahora, una vez levantado el 155.



También le ha reprochado que su "único programa de gobierno" sea aplicar el presupuesto del PP, "que ahora es la piedra filosofal que llevan en sus carpetas todos los ministros y ministras".



Sobre el nuevo Gobierno ha dicho además que no cree que "en los platós de televisión" y "bajo los focos" se aprenda política social, que tiene un ministro de Deporte al que no le gusta el deporte y una ministra de Hacienda que "dejó las cosas fatal en lo económico en Andalucía".



"A todos nos gustan la igualdad de oportunidades y los gestos, pero las cosas de comer son, al menos, tan importantes como los gestos", ha advertido.



En el acto, en el que también han intervenido la vicesecretaria de Acción Sectorial del PP de Madrid, Ana Camins, y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, Maroto -que fue alcalde de Vitoria- ha reivindicado la "política de verdad" que hacen los alcaldes y concejales del PP y también la gestión del expresidente Mariano Rajoy, sobre todo por haber evitado el rescate en los momentos más duros de la crisis económica.



En esa línea ha elogiado su "grandeza" y "fortaleza", su "catadura moral y ética" y su "altura de miras", y ha llamado a los militantes a encarar la nueva situación como una "gran oportunidad para renovar liderazgo y equipos" y para mantenerse todos "unidos" para presentar un proyecto de España "regenerador, ilusionante, que devuelva confianza en el PP".



"Yo me apunto a ese carro, el de trabajar duro y ser humilde para reconocer errores", ha dicho Maroto, convencido de que los populares tienen que culminar su congreso "bien", "pronto" y "unidos".