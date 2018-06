Echenique avisa a Rodríguez: No puede burlar el mandato de las bases

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha emplazado a la coordinadora en Andalucía, Teresa Rodríguez, a reunirse lo antes posible para abordar las discrepancias respecto al pacto electoral que ha sellado con IU, y avisarla de que no puede "burlar" el mandato de los inscritos.



Echenique, según han confirmado a Efe fuentes de Podemos, se ha puesto en contacto este sábado con la anticapitalista Teresa Rodríguez después de que ayer la ejecutiva autonómica pidiera una reunión con la Secretaría de Organización para despejar "cualquier tipo de duda o malentendido" sobre sus intenciones.



"La pelota está ahora mismo en su tejado", aseguraba Rodríguez antes de recibir el emplazamiento de Echenique.



Todo tras una semana de tensiones y la alarma que ha provocado en la dirección de Pablo Iglesias que el acuerdo con IU incluya la celebración de primarias conjuntas, que en el nombre de la confluencia (Adelante Andalucía) no aparezca visible la marca Podemos y que contemple un censo propio al margen de los inscritos del partido morado.



Términos que, según Echenique, contravienen el reglamento estatal sobre la conformación de las confluencias para los comicios autonómicos.



Según Echenique, Podemos Andalucía tiene que celebrar sus propias primarias para que sus inscritos elijan a sus candidatos y lo contrario iría en contra del código ético del partido.



La dirección advierte también de que la marca Podemos tiene que aparecer en un lugar destacado de la candidatura.



Recalca que así lo decidieron las bases en la consulta celebrada en marzo y que "cualquier subterfugio" que deje el nombre de Podemos en un segundo plano sería "burlar" el mandato del máximo órgano andaluz, que es la Asamblea Ciudadana compuesta por todos los militantes.



Otra de las exigencias de la dirección estatal a Teresa Rodríguez es que debe paralizar la construcción de cualquier censo "paralelo" al margen de los inscritos de Podemos Andalucía, porque sostiene que eso supone "hurtar" la soberanía a los militantes.



También apunta que el formato jurídico de la candidatura debe ser una coalición que lleve entre sus firmantes a Podemos, igualmente porque así lo decidieron los inscritos andaluces.



Echenique le ha recordado a Teresa Rodríguez que hace un año el congreso de Vistalegre II, en el que ganaron con contundencia las tesis de Iglesias frente a las de Íñigo Errejón o los Anticapitalistas, apostó por descentralizar hacia las bases de cada uno de los territorios y no por dar más poder a los aparatos autonómicos al modo de las "baronías del PSOE", como defendieron otros.



Con estos argumentos sobre la mesa, Echenique ha invitado a Rodríguez a concretar una reunión para solventar sus discrepancias respecto al acuerdo con el coordinador federal de IU en Andalucía, Antonio Maillo.



En la dirección de Iglesias, según las fuentes consultadas por Efe, ese acuerdo ha levantado ampollas y despertado el temor a que se estén dando pasos hacia la "disolución" de la formación morada o incluso pensando en crear un nuevo partido.



De hecho, ha provocado una dimisión, la de la diputada Isabel Franco, afín a Iglesias, que ha renunciado a su puesto en la ejecutiva andaluza porque cree que esa alianza supone "desconectar, desenchufar y apagar" al partido morado en la comunidad.



Nada que ver con lo que explica Teresa Rodríguez y Anticapitalistas, que lo desmienten tajantemente, y aseguran que ambas organizaciones, Podemos e IU, mantendrán su identidad, independencia y visibilidad de sus respectivas marcas.



La líder en Andalucía defiende que su alianza es un proceso abierto, hecho a fuego lento y aprobado antes que el reglamento estatal, y que su objetivo es mejorar la experiencia de Unidos Podemos, superar el "pacto de dos" y ampliarlo a mas agentes políticos y sociales para "ganar".



El eurodiputado Miguel Urbán, otro de los líderes más visibles de esta corriente, ha subrayado a Efe que ellos participaron en la fundación de Podemos y que siguen "comprometidos" con el proyecto y con el proceso de cambio político.



Defiende que la "unidad popular" de todas las fuerzas del cambio es imprescindible, como se ha demostrado en Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz, y que Andalucía lo que hace es sacar lecciones de esos procesos y emular las victorias de las ciudades del cambio.



"No entiendo la preocupación cuando todavía hoy se sigue defendiendo esta opción desde todos los espacios para reeditar las ciudades en las que ya gobernamos y ganar más", replica Urbán a la dirección estatal, de la que también forma parte.



Con todo, otro de los miedos entre los próximos a Iglesias es que pueda producirse un 'efecto contagio' y que otros territorios puedan seguir el ejemplo.



De hecho, en Madrid la tensión con Anticapitalistas ya fue evidente cuando esta corriente no quiso participar en las primarias para elegir a Errejón candidato a la Comunidad.



Ahora, un grupo de concejales críticos del Gobierno de Manuela Carmena y diputados de la Asamblea madrileña del sector anticapitalista, entre ellos la portavoz Lorena Ruiz-Huerta, han firmado un manifiesto en el que piden replicar Ahora Madrid en la candidatura autonómica y el resto de municipios en 2019.



También en Castilla-La Mancha ha surgido una nueva corriente denominada 'Alternativa' de militantes y cargos del partido, como el portavoz en las Cortes regionales, David Llorente, que reclama salir del gobierno regional del socialista Emiliano García-Page e impulsar un proceso de confluencia abierto y democrático para las elecciones de 2019.