El Tribunal ERE rechaza denuncia PP de falsedad documental de Griñán

El tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta en la pieza política del caso ERE no ve indicios de falsedad en un documento aportado por la defensa del expresidente José Antonio Griñán al considerar incompleto el que obraba en la causa, por lo que rechaza la denuncia del PP-A al respecto.



En una providencia del 1 de junio, a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla "no considera procedente la deducción de testimonio" reclamada por el PP-A para remitir los hechos a su investigación en el juzgado de instrucción por si "la aportación de prueba documental por la representación procesal del encausado José Antonio Griñán fuera constitutivo de un delito de falsedad documental y/o estafa procesal".



"No apreciamos indicios, por mínimos o difusos que sean, de que tales hechos revisten caracteres delictivos en los defectos observados por la parte en la validación y en la integridad de la documentación aportada", señala el tribunal.



Destaca que la defensa de Griñán "aporta la comunicación remitida por la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, de fecha 7 de mayo de 2018" en copia compulsada relativa a una modificación presupuestaria para aumentar la partida destinada a las ayudas sociolaborales investigadas en el caso ERE aprobada el 28 de diciembre de 2004 por el Consejo de Gobierno, siendo entonces Griñán consejero de Hacienda y como tal quien firma la elevación de dicha modificación a la reunión.



Cuando el fiscal le preguntó por este asunto durante su interrogatorio, Griñán ya le rebatió que el documento que le estaba mostrando no era el que él firmó, pues faltaban los vistos buenos del director general de Presupuestos, del Jefe de Servicio de Presupuestos de Actividades Sociales y del Interventor previo informe favorable.



Sin ellos, dijo el expresidente, él nunca elevaba las propuestas de modificación presupuestaria al Consejo de Gobierno.



En el turno de su abogado defensor, José María Mohedano, este explicó que había solicitado por la Ley de Transparencia a la Junta copia compulsada del documento completo, al haber detectado que el que obraba en la causa no lo estaba, y había remitido dicha copia al tribunal, exhibiéndose en la sala.



Los letrados del PP -que ejerce la acusación popular en este juicio- ya se opusieron entonces a la admisión "extemporánea" de una nueva prueba documental cuya veracidad no consideraban acreditada y constatada, pero el juez, Juan Antonio Calle, la admitió al considerar que no se trata de una nueva prueba sino de la subsanación de un documento obrante en la causa (el fiscal no se opuso).



Posteriormente, los letrados del PP elevaron un escrito al tribunal pidiendo que "investigue si la Junta (de Andalucía) falseó un documento aportado" por la defensa de Griñán y que ordenase que se dedujera testimonio al respecto por presuntos delitos de falsedad documental o estafa procesal.



Ahora el tribunal desestima dicha solicitud del PP al no ver indicios de tales delitos tras examinar la documentación presentada por el abogado de Griñán remitida por la Junta adjuntando la documentación que se menciona en la comunicación respondiendo a la solicitud realizada por este letrado.