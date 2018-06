Extremadura repetirá Selectividad por accesos no autorizados a la web

La Universidad de Extremadura (UEX) repetirá el próximo 12 de junio la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) correspondientes a dos bloques temáticos después de detectar catorce "accesos no autorizados" a su página web que podría haber afectado a la confidencialidad de las pruebas.



Así lo han anunciado esta misma tarde en una rueda de prensa convocada de urgencia el vicerrector de Estudiantes de la UEx, Ciro Pérez, y el presidente del Tribunal de Selectividad, Javier Benítez.



Además, se han cambiado todos los exámenes previstos para la jornada de hoy.



Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte son las asignaturas que forman parte del primer bloque temático afectado, en cuyas pruebas estaban involucrados ayer 3.056 alumnos.



El segundo bloque, del que también se examinaban en la jornada de ayer, está formado por Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Geología, Griego y Diseño (1.955 alumnos)



Los "accesos no autorizados" ha sido detectados por los servicios informáticos de la institución, según las autoridades universitarias, que han asegurado que no ha existido ninguna denuncia.



Los exámenes se repetirán el próximo 12 de junio en las mismas sedes y a la misma hora, y así se le comunicará a todos los centros, además de divulgarlo a través de los medios de comunicación para el conocimiento de los estudiantes afectados.



Como se ha explicado, estos accesos no autorizados podrían haber afectado a la confidencialidad de los exámenes del segundo bloque temático del horario de la mañana y al único de la tarde, ambos de la jornada de este miércoles.



Aunque tres horas después de conocerse los citados accesos, la situación estaba "subsanada", el tribunal calificador decidió la repetición de estos exámenes, así como a cambiar todos los exámenes correspondientes a hoy.



Además, se ha tomado la decisión de arbitrar un sistema de corrección que permita ajustarse lo máximo posible al calendario previamente fijado, pues las calificaciones estaba previsto que se publicaran el 15 de junio a través de la página web de la UEx.



Benítez ha explicado que los servicios informáticos analizan ahora esta situación, y tras un diagnóstico "firme" se plantearán las acciones posteriores precisas si así fuera el caso.



Además de la convocatoria a los medios para dar a conocer estas soluciones de urgencia, la Consejería extremeña de Educación enviará un comunicado a todos los centros de Secundaria de la comunidad autónoma para que trasladen a los estudiantes esta circunstancia.



Benítez ha reconocido que se espera que haya "quejas", pero "estas cosas ocurren" y la solución tomada es la "más justa".



Un total de 4.891 alumnos extremeños, 302 más que en 2017, se enfrentaban esta semana a la convocatoria ordinaria de las pruebas de la EBAU, la conocida selectividad, en doce sedes.



Este año contaba como novedad la sede de Navalmoral de la Mata, en detrimento de una segunda en Plasencia.