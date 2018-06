Arrimadas insta a Sánchez a decir lo que piensa hacer sobre Cataluña

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha instado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a decir lo que piensa hacer sobre Cataluña" y, aunque ha admitido que en el nuevo Ejecutivo hay ministros "con buenos perfiles técnicos", ha pedido conocer "su plan para gobernar".



Según ha indicado Arrimadas en unas declaraciones a RNE, después de ver el nuevo Gobierno designado por Sánchez, su impresión es que este último "tiene intención de alargar la legislatura", pero "yo creo que necesitamos un Gobierno fuerte y muchos españoles nos hemos quedado con las ganas de votar en las urnas".



Ha reconocido, en todo caso, que en el Ejecutivo de Sánchez "hay buenos perfiles técnicos" por lo que respecta a los ministros, "pero un gobierno es más que esto y hay que conocer qué plan tiene para gobernar, ahora toca explicar qué va a hacer y para qué".



Arrimadas ha precisado, además, que "se disiparán muchas dudas cuando escuchemos lo que (Sánchez) quiere hacer sobre Cataluña", y aunque ha valorado que haya diálogo entre los gobiernos español y catalán, ha matizado que si el presidente del Gobierno habla con el presidente de la Generalitat "no va a escuchar al señor Torra, sino al separatismo".



Después de apuntar que le preocupa que "se hable de indultos o de volver al Estatuto de 2006", la líder de Ciudadanos en Cataluña ha resumido su opinión al respecto con una frase: "diálogo sí, pero hay que exigir que se cumplan los derechos constitucionales" y ha añadido que "hay una premisa previa en democracia, que es no comprometerse a hacer una agenda ilegal".



A su entender, el nuevo Govern "está hecho a imagen y semejanza de Torra", que "tiene unos planteamientos xenófobos y supremacistas", y ha expresado su preocupación "por lo que ya ha dicho que harán, como reabrir las denominadas embajadas".



También ha criticado duramente que Torra quiera mantener la pancarta a favor de la liberación de los presos independentistas que ha sido colgada en el balcón del Palau de la Generalitat.



Sobre la situación del PP tras la dimisión de Mariano Rajoy, Inés Arrimadas ha apuntado que este partido "tiene un problema interno y una guerra de sucesión", y aunque ha dicho que no desea entrar "en guerras internas", ha defendido la conveniencia de "superar el bipartidismo que lleva 40 años gobernando en España".