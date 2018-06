Errejón celebra que el Gobierno de Sánchez escuche el "eco del 8M"

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, ha celebrado este miércoles que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "escuche el eco del 8M" en la conformación del Consejo de Ministros, pues hasta el momento, cuenta con seis mujeres en distintas carteras confirmadas.

"No sé como van a desempeñar su función, pero es claramente una composición que escucha el eco del 8M y sobre todo es más importante porque hay algunas carteras que eran tradicionalmente reservadas a los hombres", ha subrayado Errejón en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, en la que ha pedido al nuevo Ejecutivo que "ejecute ya" los fondos dedicados al combate contra la violencia machista.

Por otra parte, el secretario 'morado' ha evaluado la marcha de la política del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy: "No nos lo podíamos imaginar porque era muy difícil calcular cuál es la gota que colme el vaso y como no lo sabíamos, creíamos que el vaso no tenía fin. Lo peor de todo es que lo creyó también el PP cuando estaba en el poder".

En este sentido, Errejón considera que Rajoy "echó un pulso moral que ha perdido" a la sociedad española y, es por ello, por lo que se ha tenido que marchar.