Desaparece un avión con 10 personas a bordo en Kenia

Un avión de la compañía keniana Fly540 que transportaba a 8 pasajeros y 2 miembros de la tripulación desapareció ayer por la tarde cuando regresaba a Nairobi en un parque nacional del suroeste de Kenia, informaron hoy medios locales.



Por el momento, se desconoce si los ocho pasajeros y las dos mujeres piloto que conducían la avioneta se encuentran con vida.



Según el periódico The Standard, un ciudadano estadounidense se encontraría entre los pasajeros.



Miembros de la policía, del Servicio de Vida Salvaje de Kenia (KWS) y otros servicios de rescate están realizando tareas de búsqueda en el parque nacional de Aberdares (suroeste), a 60 kilómetros de la capital, donde supuestamente se habría perdido la señal de la aeronave.



En un comunicado publicado ayer la compañía manifestó que "hasta el momento no sabemos la localización o la condición de la aeronave y sus tripulantes", según recoge hoy el periódico The Star.



La aeronave, un modelo CS208 de East Africa Safari Air Express -subsidiaria de la compañía "de bajo coste" Fly540- con capacidad para 12 pasajeros, viajaba desde la localidad de Kitale (oeste) al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta cuando la torre de control perdió la señal a las 5 de la tarde local (14.00 GMT).