Guatemala pide ayuda internacional 96 horas después de la erupción

La Cancillería de Guatemala solicitó hoy ayuda internacional, después de transcurridas más de 96 horas de la fuerte erupción del Volcán de Fuego que ha cobrado 101 vidas y ha registrado al menos 197 desaparecidos, después de recibir el listado de necesidades de los cuerpos de socorro.



La canciller Sandra Jovel -quien volvió este jueves a sus funciones tras haber permanecido en Washington, Estados Unidos, para la Asamblea de la Organización de Estados Americanos- indicó que oficialmente ya todas las misiones diplomáticas de países en Guatemala y cooperación internacional fueron informadas de la "apertura" de recepción de ayuda.



Las necesidades descritas por la canciller durante una conferencia de prensa son: "equipamiento para albergues, albergues de campañas, raciones alimenticias frías, abastecimientos de limpieza personal, analgésicos y antibióticos, filtros de agua, baños móviles, telecomunicaciones, infraestructura de servicios, equipo médico, quirúrgico, hospitales móviles y asistencia médica".



Jovel mencionó que las autoridades "han seguido todos los protocolos establecidos para hacer el llamamiento internacional después de las primeras 72 horas", cumpliendo con el manual de respuesta a catástrofes de este tipo.



Interrogada acerca de las quejas de guatemaltecos en el exterior que han intentado enviar ayuda a través de los consulados y embajadas, la canciller expuso que dichas oficinas "no pueden recibir nada, por ley".



A lo que se ha dedicado el Gobierno de Guatemala es a pedirle a las personas que buscan enviar donativos a "que se acerquen a los centros de acopio de diversas organizaciones, como Los Rotarios, pues nosotros como Estado, en el exterior, no tenemos la capacidad ni el mandato legal para poder recibir una donación".



Por su parte, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio García Cabañas, mencionó que la fase de respuesta "aún no ha terminado", pero que ya se va a comenzar, simultáneamente, con las etapas de "reparación y reconstrucción" y es por eso que, a 96 horas del desastre, se ha hecho la solicitud de ayuda internacional.



En un principio "no sabíamos qué pedir", pues "ahorita tenemos que hacer una evaluación de daños y no voy a pedir 10 puentes si necesito solo uno y eso que tal vez no lo necesito", pronunció.



García sostuvo que "hay protocolos internacionales para pedir puntualmente lo que necesitamos" y reconoció que la ayuda nacional llegó en cantidades que han dejado "todos los centros de acopio llenos"



Reconoció que las condiciones en el terreno "son un peligro para los rescatistas", debido a las temperaturas altas de "50 o incluso 100 grados centígrados -dependiendo de la altura de la ceniza y la arena incandescente-", por lo que "se tomó la decisión de suspender la búsqueda momentáneamente".



El secretario de la Conred admitió que tiene conocimiento de la investigación de oficio que llevará a cabo la Fiscalía para determinar si hubo o no negligencia en la evacuación tardía de las comunidades, a lo que respondió que se encuentra "tranquilo", pues todo se trabajó "de acuerdo a los protocolos establecidos y ellos tendrán que hacer su investigación".



La fuerte erupción del pasado domingo 3 de junio y la constante actividad del Volcán de Fuego ha dejado 1,7 millones de afectados, 12.407 personas evacuadas, 7.393 atendidas, 4.137 albergadas, 197 desaparecidas, 58 heridas y 101 muertos, según datos de la Conred y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses