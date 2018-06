Andalucía, con 92, encabeza los ataques a empleados de prisiones

Andalucía es la comunidad autónoma que acumula más agresiones a trabajadores de prisiones, con 92 ataques, según datos del Gobierno a una respuesta escrita al grupo socialista en el Congreso.



Un total de 305 agresiones a trabajadores de centros penitenciarios se registraron el año pasado, cincuenta y cinco menos que en 2016, según estos datos, que sitúan a la prisión de Mallorca y al Hospital Psiquiátrico de Sevilla como los que tuvieron la incidencia más alta de estas agresiones de toda España, con veinte en cada caso.



De las 305 agresiones registradas el año pasado, 176 causaron lesiones leves, ocho graves y las otras 121 no tuvieron consecuencias lesivas.



Tras Andalucía, se registraron 52 agresiones en la Comunidad de Madrid, 47 en la Comunidad Valenciana, 21 en Baleares, 17 en Castilla y León, 15 en Galicia, 13 en Canarias y en la Región de Murcia, 10 en Aragón, 9 en Extremadura, 7 en País Vasco, 3 en Asturias, 2 en Navarra y una en Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y Ceuta, mientras que en Melilla no hubo ninguna.



Por centros, tras las veinte agresiones en Mallorca y el Hospital Psiquiátrico de Sevilla destacan las 18 de Madrid V (Soto del Real), 16 en Albolote (Granada), 14 en el Psiquiátrico de Alicante, 12 en Alicante II (Villena), 11 en Madrid VII (Estremera) y Murcia II (Campos del Río) y 10 en Puerto III (El Puerto de Santamaría -Cádiz-) y Valencia.



Los centros en los que no se registraron agresiones en 2017 además del de Melilla fueron los de Teruel, Ibiza, Burgos, León, Valladolid, Albacete, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Herrera de la Mancha (Manzanares -Ciudad Real-), Ocaña I (Toledo) y Ourense.