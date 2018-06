Rosell: "Es prácticamente imposible derogar la reforma laboral"

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha dicho hoy que derogar la reforma laboral es "prácticamente imposible" porque en España hay unas 7.000 leyes laborales autonómicas, nacionales y europeas, y no se puede derogar todo de un día para otro, aunque ha apostado por adaptarla a la realidad.



Rosell ha intervenido en la clausura del tercer Congreso de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, que se ha celebrado en Barcelona, donde ha asegurado que hablar de derogar una ley "tan complicada y compleja" como la reforma laboral es "no saber de lo que se está hablando".



Ha insistido en que hay que ser serio cuando se dicen las cosas y que con la reforma laboral lo que hay que hacer es modificarla para adaptarla a la realidad, como la del mundo digital.



Preguntado por la situación de Cataluña, en declaraciones a la prensa, Rosell ha dicho que tras la formación de un nuevo govern y la derogación del artículo 155 siempre que se abren nuevos escenarios "hay que mirarlos positivamente" y que todos "nos hemos de dar una oportunidad".



Ha optado por "dejar un poco de tiempo" a los gobiernos de España y de Cataluña para que vean cómo está la situación de cada asunto y, a partir de ahí, empiecen a hablar con la patronal y, entonces, les pondrán encima de la mesa los temas pendientes.



"Vamos a ver con qué ideas, con qué iniciativas vienen y también con qué posibilidades", ha dicho, porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se puede hacer, especialmente en el caso de España, donde habrá que ver qué mayorías parlamentarias son posibles.



También ha recordado que la patronal mantiene una negociación bilateral sobre los salarios y que están cerca de llegar a un acuerdo.



Durante su conferencia, Rosell ha explicado que se viene de una crisis importante, en la que se perdieron 3,5 millones de puestos de trabajo, 10 puntos del PIB y 160.000 empresas que tenían trabajadores, lo que a su juicio es el dato más "dramático", porque muchas de éstas ya no se van a poder volver a abrir por las dificultades que hay en España para abrir y cerrar empresas.



En su conferencia, ha destacado que la economía española lleva desde 2013 y 2014 creciendo más que los países europeos y creando empleo.



Rosell también ha pedido "simplificación" porque en España hay 160.000 leyes en vigor y en Europa, en general, hay muchas leyes, lo que dificulta competir con el resto del mundo, y además ha apostado por la formación, el I+D y la educación.