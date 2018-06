Giuliani: Trump "probablemente" podría indultarse a sí mismo

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado del presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que el mandatario "probablemente" podría indultarse a sí mismo, llegado el caso de una acusación en su contra.



"Esto es lo que dice la Constitución. Y si quieres cambiarla, la cambias. Pero, sí", dijo el abogado en una entrevista con la cadena ABC.



No obstante, el exalcalde neoyorquino aseguró que Trump no tiene "ninguna intención" de indultarse a sí mismo.



"Creo que las consecuencias políticas de eso serían duras. Una cosa es indultar a otra gente, otra es indultarse a sí mismo", explicó Giuliani.



En otra entrevista con NBC, el abogado aventuró que si Trump llegase a usar el perdón presidencial para sí mismo, el Congreso abriría "de inmediato" un proceso de destitución o "impeachment".



"Sería impensable", reconoció.



Aunque Trump no ha sido acusado, en Washington se especula sobre las intenciones del fiscal que investiga la supuesta trama rusa, Robert Mueller, en caso de hallar pruebas incriminatorias en su contra.



Los rumores apuntan a que Mueller podría imputar a Trump un delito de obstrucción a la Justicia.



Mueller, de hecho, ha querido interrogar a Trump pero hasta el momento los abogados del presidente se lo han desaconsejado.



Trump ha cuestionado insistentemente el trabajo de Mueller, que hace ya un año investiga la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones a la Casa Blanca de 2016 y los posibles nexos entre la campaña republicana de Trump y funcionarios rusos.



El presidente estadounidense ha insistido en que la investigación es una "caza de brujas" y las informaciones sobre el posible despido del fiscal han estado siempre presentes en los medios estadounidenses.