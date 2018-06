Ortuzar (PNV) espera que el PP no haga cambios en los PGE

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que el PP no haga cambios en los Presupuestos Generales del Estado pactados con la formación jeltzale como "venganza" porque "el cachetazo" se lo dará a la sociedad vasca.

El líder del PNV se ha referido, de esta manera, al hecho de que el PP haya asegurado que no descarta presentar enmiendas a las cuentas públicas en el trámite en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que "están surgiendo rumores y se nos ha advertido de que se puede ampliar el plazo de enmiendas y, si lo hacen, es porque quieren hacer cambios".

"Entiendo que el PP pueda estar disgustado, irritado, contrariado con nosotros. No tendría ningún inconveniente en charlar con alguno de ellos porque también tienen que hacer autocrítica de por qué se ha llegado a esta situación, pero la realidad es que, en política, la venganza y revancha no suelen ser una buena herramienta", ha asegurado.

Por ello, confía en que no haya cambios en los PGE. "Me gustará ver con qué cara vota el senador (Iñaki) Oyarzabal en contra de las enmiendas que favorecen a Álava", asegurado. En esta línea, ha advertido de que "esa venganza para darle un cachetazo al PNV, se lo dan en la cara de la sociedad vasca". "No me parece inteligente ni justo", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha destacado que, "si se ha llegado a esta situación, no es porque el PNV es volátil o maquiavélico", sino porque el PP "no ha tenido capacidad de reacción ante situaciones gravísimas que le afectaban", como la sentencia de la 'Gürtel' por corrupción.