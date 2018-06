Hallan a la menor desaparecida en Santa Coloma de Gramenet

Los Mossos d' Esquadra han encontrado sana y salva a la menor de 12 años desaparecida el pasado viernes por la mañana en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).



"Hemos encontrado a Magda sana y salva, muchas gracias por vuestra colaboración", ha publicado la policía catalana en su cuenta de Twitter.



Los Mossos no pueden facilitar más datos al tratarse de una menor, aunque no hay constancia de que haya ninguna persona detenida por este caso.



Los Mossos buscaban a Magda Glessiene, de 12 años, que fue vista por última vez en Santa Coloma de Gramanet el pasado viernes a las 8.30 horas y que, en el momento de su desaparición, vestía un pantalón azul y camisa de cuadros azules y blancos.



La asociación de madres y padres de la escuela a la que asiste la menor había divulgado a través de las redes sociales un mensaje de ayuda en su búsqueda en el que detallaba que no se tenían noticias de ella desde que salió de casa para ir al colegio.