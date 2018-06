Podemos mantiene el apoyo a Sánchez pese a no entrar en el Gobierno

El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido la eficacia de gobiernos de coalición y plurales para gobernar con estabilidad el país y ha asegurado que mantendrán el apoyo, aunque no haya miembros de Podemos en el nuevo Ejecutivo.



Echenique ha declarado en la sede de su partido, donde se celebra una reunión con responsables de la organización municipales, autonómicos y europeos, que no han recibido ninguna llamada del nuevo presidente, Pedro Sánchez, en las últimas horas y que su partido seguirá "trabajando para que haya leyes progresistas y que hagan al país más justo y moderno y que salga adelante".



"Deberíamos transitar hacia una manera de hacer política en la que haya gobiernos de coalición, plurales y de integración porque entendemos que los retos que tiene por delante España requieren de estabilidad; un Gobierno con un apoyo parlamentario de 84 diputados, monocolor del PSOE, es evidentemente menos estable que un Gobierno más amplio que incluya a otras fuerzas políticas", ha dicho.



Echenique ha explicado que entienden que el nuevo presidente estará muy ocupado "con las tareas que tiene por delante" y espera que a lo largo de la próxima semana hablará con todas las fuerzas políticas, "y con Podemos que es el mayor apoyo parlamentario que ha tenido para ser presidente".



"Estamos abiertos a dialogar y llegar a acuerdos con respecto de lo que hay que hacer a partir de ahora; estamos disponibles para llegar a los acuerdos que sean necesarios como también hemos estado estado abiertos en toda la legislatura, que si no hubiera sido con los vetos un montón de medidas progresistas, apoyadas por el PSOE y Podemos hubieran salido adelante", ha añadido.



El secretario de Organización y Programa de Podemos ha asegurado que van a escuchar "lo que tenga que decir el presidente del Gobierno, porque todavía no sabemos qué planes tiene porque no ha hecho declaraciones, son rumores".



"Entendemos que sería mas fácil conseguir esos retos que no son fáciles con un gobierno plural y más amplio", ha insistido Echenique, quien ha opinado que si Pedro Sánchez "se hace cargo de esta nueva época sería un presidente que estaría entendiendo que las cosas en España son diferentes".