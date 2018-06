No habrá ministros de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha descartado que pueda haber algún integrante de Unidos Podemos en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que acaba de tomar hoy posesión de su cargo.



En una entrevista en la Cadena Cope, Robles ha considerado que la posición de Sánchez es "muy clara" a este respecto, ya que dijo que iba a constituir un Gobierno en minoría, lo que supone que no incluirá a personas del grupo que lidera Pablo Iglesias, que dio su apoyo ayer, junto con otros partidos de la oposición, a la moción de censura.



Robles ha destacado que no solo los partidos que apoyaron la moción se mostraron en contra de las políticas del Gobierno, sino que incluso Ciudadanos, socio de investidura de expresidente Mariano Rajoy fue "tan crítico" al menos como los independentistas con el Ejecutivo saliente.



Por eso, ha indicado que sería bueno que Rajoy se diese cuenta de que cuando Ciudadanos e independentistas "convergen contra él" será que algo no ha hecho bien.