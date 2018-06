Rivera pregunta si Sánchez será leal a la Constitución o cederá

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pronosticado que el Gobierno de Pedro Sánchez será débil y estará "hipotecado" por los independentistas y populistas, y se ha preguntado si será "leal" a la Constitución y a los españoles, o cederá a las presiones de éstos.



Rivera ha advertido que si Sánchez, que será el séptimo presidente de la democracia, quiere "levantar" la Constitución en Cataluña, les tendrá "enfrente", pero "si acepta" que hay que aplicarla junto con el 155, el partido naranja estará su lado pese a las "discrepancias".



Según ha explicado en el Congreso tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy, Cs centrará su oposición política en defender la "igualdad y la unión" de todos los españoles y estarán "atentos" a las concesiones que pueda hacer Sánchez a los separatistas a cambio de sus votos.



No obstante y pese a haber votado en contra de la moción, confía en que habrá espacios de "diálogo" con Sánchez y en que, aunque las diferencias son evidentes, podrán trabajar en el ámbito institucional y seguir "tejiendo" acuerdos sobre Cataluña.



Ha dejado claro, eso sí, que la "lealtad de Cs es con la legalidad y con los españoles, "no con el PDeCAT, ni con Puigdemont ni con Torra".



Igualmente claro ha sido al asegurar que comienza en España una etapa de "debilidad" política, pero cree que falta "poco" para que los españoles puedan votar y elegir quien les gobierna.



Mientras ha deseado "suerte" y "acierto" al nuevo presidente para afrontar esta nueva etapa que augura inestable, ha vuelto a reprochar a Rajoy su "desidia" al permitir a Sánchez sumar con los que quieren "liquidar" el país.



Ciudadanos, ha insistido, apostaba por relevar a Rajoy después de la sentencia de la Gürtel pero "no de esta manera" sino en las urnas.