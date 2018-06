Los barones socialistas felicitan a Sánchez y le ofrecen "lealtad"

Los barones socialistas, con la andaluza Susana Díaz a la cabeza, han transmitido su felicitación al líder del PSOE, Pedro Sánchez, después de ser investido presidente del Gobierno tras la moción contra Mariano Rajoy, y le han ofrecido "lealtad" en el reto que afronta.



Los dirigentes territoriales han expresado su satisfacción por que Sánchez vaya a abrir "un nuevo tiempo" y "devolver la dignidad y la decencia" al país.



"Cuenta con todo mi apoyo y mi lealtad como presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía", ha asegurado Susana Díaz, quien perdió ante Sánchez las primarias por el liderazgo del partido hace un año.



Con la llegada de Sánchez a la Moncloa, "se abre un nuevo tiempo para España y para Andalucía", ha añadido Díaz en su cuenta de Twitter.



En términos parecidos se ha expresado García-Page, quien se ha congratulado de la investidura de Sánchez, a quien le ha ofrecido "más que nunca la lealtad de la comunidad autónoma en pro de los intereses del país".



Para el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el cambio de Gobierno era "necesario" y supone "el inicio de una etapa de regeneración y de reconstrucción de un proyecto de España".



En declaraciones a los medios, Puig ha comentado que es "un buen momento para que todo el mundo sepa estar a la altura de las circunstancias" y ha añadido que el cambio de gobierno "no tiene que ser una fractura, sino una nueva etapa de cohesión".



El presidente aragonés, Javier Lambán, otro de los barones que apoyó a Susana Díaz, ha ofrecido a Sánchez contar con "todo su apoyo y la colaboración que necesite".



Dos de los presidente autonómicos socialistas, el extremeño Guillermo Fernández y la balear Francina Armengol, han estado presentes en la tribuna de invitados del hemiciclo del Congreso para trasladar en persona a Sánchez su felicitación.



"Hoy empieza un tiempo nuevo en este país. Regeneración democrática, diálogo, consensos y proyecto político para recuperar derechos y avanzar en progreso social", ha tuiteado Armengol.



Similar ha sido el mensaje del líder del PSC, Miquel Iceta, para quien la elección de Sánchez reafirma el compromiso de "regeneración democrática, justicia social, diálogo político y reforma territorial, pensando en Cataluña y en el conjunto de España".



También han arropado a Sánchez desde la tribuna del Congreso el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, y el gallego, Gonzalo Caballero.



"Un día histórico para nuestro país y para toda la militancia socialista. Mucho trabajo por delante", ha dicho Franco, mientras que Caballero ha hablado de "día histórico" y ha animado a trabajar "con responsabilidad para recuperar la dignidad que merece el país".



La líder del PSE, Idoia Mendia, ha agradecido a Sánchez por devolver "la dignidad, no solo a los socialistas, sino al conjunto de la sociedad española", y abrir un "tiempo nuevo para España y para Euskadi".



La llegada del PSOE al poder supone ""devolver la ética y la dignidad a las instituciones" y generar "la esperanza y la ilusión en un futuro mejor y en un país mejor", ha opinado la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite.



Se han unido a los parabienes el secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha ofrecido el apoyo de su federación para "construir un país mejor", y el de Murcia, Diego Conesa, satisfecho de que con Sánchez vuelva "la decencia al gobierno de España".



También el cántabro Pablo Zuloaga, para quien es momento de "devolver la dignidad y recuperar la estabilidad social e institucional a España", y el castellanoleonés Luis Tudanca, convencido de que el nuevo gobierno no tendrá que estar preocupado por los tribunales, sino solo por el futuro de los españoles.



No se ha pronunciado por ahora el presidente asturiano, Javier Fernández, quien dirigió la gestora cuando Sánchez dimitió de la secretaría general del PSOE en octubre de 2016.



Sí lo ha hecho el líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, también presente en el Congreso, quien ha criticado que Ciudadanos haya votado en contra de "la moción de censura de la dignidad y la responsabilidad".