El PP andaluz acusa a Susana Díaz de "vender a los andaluces"

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha acusado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de haber "vendido a los andaluces y a Andalucía" por haber apoyado una moción de censura respaldada por "los independentistas y los amigos de ETA".



Igualmente le ha preguntado a Díaz, en conferencia de prensa, si ella va a dimitir cuando salga la sentencia de los ERE fraudulentos y que si el líder socialista, Pedro Sánchez "no era de fiar" --como dijo Díaz-- para dirigir el PSOE, cómo puede considerar que sí lo es para presidir el Gobierno de España.



"Díaz ha firmado una hipoteca con Sánchez y la vamos a pagar todos los andaluces", ha dicho antes de recordar que seis sentencias del Tribunal de Cuentas de Andalucía obligan a devolver algo más de seis millones de euros "estafados a todos los andaluces".



"No todo vale en política; los acuerdos contra España y con los amigos de ETA no tienen precedente ni justificación", ha recalcado López antes de asegurar que "no vale hablar de España cuando en el corazón solo late la ambición personal".



También ha calificado la moción de censura como "la mayor traición de la historia de la democracia", y ha asegurado que no se ha tratado de "una casualidad" sino de una operación "orquestada" en la que ha incluido a Ciudadanos como "responsable directo" con la idea de "romper la estabilidad en España para obtener réditos electorales".



López ha dicho que ayer en el Congreso el líder de Podemos, Pablo Iglesias, habló de "república plurinacional" y que "Sánchez consiente", mientras que ha afirmado que Susana Díaz "se tiene que tragar sus palabras" sobre los presupuestos generales elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que Sánchez mantendrá.



Algo similar, según López, a lo sucedido con las advertencias de Díaz de no hacer concesiones a los independentistas y, sin embargo, apoyar una moción de censura que cuenta con su apoyo.



También ha recordado las intenciones de Sánchez de no modificar el sistema de financiación autonómica, cuando para Díaz la prioridad de Andalucía era modificar ese sistema.

Díaz ha firmado una hipoteca con Sánchez y la vamos a pagar todos los andaluces