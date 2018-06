Comienza la sesión del debate que hará presidente a Pedro Sánchez

La segunda sesión del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy que permitirá al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ser elegido presidente del Gobierno, ha comenzado poco después de las nueve y cinco de la mañana con la intervención de la portavoz del grupo socialista, Margarita Robles.



No está en su escaño el todavía presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que ha sido duramente criticado por Robles, que le ha reprochado su "falta de respeto institucional".



Además de diputados y senadores de todos los partidos, han acudido al pleno la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el líder de 'los comunes' y de Podem, Xavier Domènech, o el exportavoz de CDC en el Congreso, Francesc Homs.



Antes de que los 350 diputados voten, por llamamiento y de viva voz, la moción presentada por los socialistas -algo que no se producirá antes de las once de la mañana según ha anunciado la presidenta del Congreso, Ana Pastor- también intervendrá ante el pleno el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, quien cerrará el turno de portavoces.



A ambos podrá contestar por tiempo ilimitado el candidato a la Presidencia, y también podría hacerlo el todavía jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.



Salvo sorpresa mayúscula o una dimisión de última hora de Rajoy -descartada de forma tajante por el Gobierno- la Cámara Baja aprobará hoy esa iniciativa presentada por el PSOE a raíz de la sentencia por el caso Gürtel.



A los votos de los 84 diputados socialistas habrá que sumar los 67 de Unidos Podemos, los 9 de ERC, los 8 del PDeCAT, los 5 del PNV, los cuatro de Compromís, los dos de EH Bildu y uno de Nueva Canarias, con la abstención inesperada de Coalición Canaria.



Sólo votarán en contra el PP, Ciudadanos, UPN y Foro, es decir, 169 diputados.



Se da la circunstancia de que por primera vez en democracia, el futuro presidente del Gobierno no es diputado por lo que no podrá votar su propia candidatura, aunque sí asistir a ella desde el hemiciclo.



Para que salga adelante -algo que está garantizado- necesita 176 votos a favor, esto es, la mayoría absoluta del Congreso.



Una vez aprobada, la presidenta del Congreso comunicará el resultado al Rey, y el Gobierno deberá presentar su dimisión al Monarca, según establece el artículo 114.2 de la Constitución.



En ese momento, el candidato, Pedro Sánchez, se entenderá investido de la confianza de la Cámara y, a continuación, el Rey le nombrará presidente del Gobierno.



La toma de posesión ante Felipe VI podría producirse mañana sábado.